الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تعرض تقديم المساعدة لليابان في أعقاب الانهيارات الطينية

الانهيارات الطينية
الانهيارات الطينية

عرضت رئيسة تايوان تساي إنج ون تقديم المساعدة لليابان في أعقاب الانهيارات الطينية التي وقعت مؤخرا قرب العاصمة طوكيو.

ونقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأحد عن رئيسة تايوان قولها "أود أن أعبر عن تعاطفي الصادق مع أولئك الذين أصيبوا بأضرار .. نحن على استعداد لتقديم المساعدة اللازمة لليابان في أي وقت"، وذلك في تغريدة لها نشرتها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكانت الانهيارات الطينية قد وقعت أمس (السبت) في مدينة "أتامي" بمحافظة "شيزوكا" اليابانية مما أسفر عن مقتل شخصين على الأقل وفقدان آخرين بالإضافة إلى تضرر حوالي 130 منزلا ومبنى حتى الآن.

وطالب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأحد، حكومته ببذل قصارى الجهود من أجل إنقاذ الأرواح والبحث عن المفقودين ودعم المتضررين جراء الانهيارات الطينية التي وقعت مؤخرًا قرب العاصمة طوكيو.

وأكد سوجا - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - مصرع شخصين وإصابة اثنين آخرين وفقدان العديد من الأشخاص وإنقاذ 19 شخصًا حتى الآن.

وأعرب رئيس الوزراء الياباني عن حزنه لفقدان أرواح جراء هذه الكارثة وتعازيه لعائلاتهم، وتعاطفه مع المتضررين منها، كما أصدر تعليمات للوزراء بإعطاء الأولوية القصوى لحماية المواطنين والتنسيق الوثيق مع الحكومات المحلية.

والتقى سوجا بعدد من الوزراء في مكتبه صباح اليوم الأحد، بالتوقيت المحلي للبلاد، وذلك بعد مرور يوم واحد على وقوع الانهيارات الطينية في مدينة أتامي بمحافظة شيزوكا، مما أسفر عن تضرر حوالي 130 منزلًا ومبنى حتى الآن. 

وجاءت الكارثة عندما تسببت الأمطار الغزيرة على منطقة العاصمة طوكيو ومنطقة توكاي في وسط اليابان، في ارتفاع مستوى مياه الأنهار وحدوث انهيار طيني جارف؛ ما دفع حكومة المدينة إلى إصدار أوامر بالإخلاء للسكان المحليين لضمان سلامتهم بموجب قانون مكافحة الكوارث.

تايبيه الانهيارات الطينية اليابان تايوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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