تفاصيل اختلاس 3 مسئولين بـ«المصرية لإنتاج الأمصال» كمية من «البي سي جي»

تنشر "الدستور" التفاصيل الكاملة في اتهام 3 مسئولين بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية "إيجيباك" باختلاس 1600 عبوة من مستحضر "البي سي جي" المناعي وعرضها للبيع على “فيسبوك” .

وبحسب القضية رقم 9980 لسنة 2021 جنايات قسم العجوزة، المقيدة برقم 1588 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، والمقيدة برقم 244 لسنة 2021 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 102 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا، أشار قرار الإحالة الذي أعدته نيابة الأموال العامة العليا، إلى أنه بعد مطالعة الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة كلا من "م.ي"، 45 سنة، مدير مصنع الدرن بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية "يجيباك" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، و"ا.ف"، 53 سنة، مدير عام مشتقات الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، و "م.ع"، السن 46 سنة، مشرف عمالة بإدارة شئون المقر بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية "إيجيباك" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"لأنهم في الفترة من 2 يونيو 2020 وحتى 11 يناير 202 بدائرة قسم شرطة العجوزة، محافظة الجيزة المتهم الأول بصفته موظفا عموميا ومن الأمناء على الودائع " مدير مصنع الدرن بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية "إيجيباك" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس عدد ألف وستمائة وخمسة وستين عبوة من مستحضر البي سي جي المناعي، وعدد مئة عبوة من مستحضر التيوبرکلين والبالغ قيمتها 431250 ألف جنيه أربعمائة وواحد وثلاثين ألف ومئتين وخمسين جنيها والمسلمة إليه بسبب وظيفته وصفته آنفة البيان لإيداعها بثلاجة المصنع تحت التحفظ لحين فحصها ومطابقتها والإفراج عنها، فاحتبسها لنفسه بنية تملكها.

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجنائية محل الاتهام أولا بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن تسلم منه المتهم الثاني المستحضرات المبينة بالوصف المشار إليه سلفا لتصريفها وبيعها لراغبي شراءها الذين تم استقطابهم بمعرفة المتهم الثالث فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

أقوال محرر المحضر

جاء بأقوال - عميد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة - يشهد بورود معلومات مفادها قيام المتهم الثالث بعرض أمصال للبيع مملوكة للشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والأدوية "إيجيباك"، وذلك عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وبالتنسيق مع مفتشي هيئة الدواء المصرية قام أحدهم بالتواصل مع المتهم الثالث مستخدم تلك الصفحة والاتفاق معه على شراء عدد ۱۰۰ عبوة من مصل "البي سي جي" المناعي، وعدد ۱۰۰ عبوة من مصل التيوبرکلين بإجمالي مبلغ ۳۸۵۰۰ ألف جنيه، حتى أمكن ضبط المتهمين الثاني والثالث وبحوزتهما المضبوطات آنفة البيان.

وأضاف بأن المتهم الثاني مدير عام مشتقات الدم بالشركة والخدمات نقل الدم تحصل على الأمصال المضبوطة من المتهم الأول وسلمها للمتهم الثالث موظف بإدارة شئون المقر بالشركة المصرية لإنتاج الأمصال واللقاحات والادوية " ايجيباك" للإعلان عن بيعها عبر صفحة "فيسبوك" المذكورة سابقًا.

وأوضح أن الأمصال المضبوطة غير مصرح بتداولها خارج الشركة المنتجة.