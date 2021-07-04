تقرير سويسري عن «قاعدة 3 يوليو»: مصر تعزز وجودها العسكري لحماية مصالحها

سلط موقع "SWI swissinfo" السويسري، الناطق بالإنجليزية والتابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية (SBC)، الضوء على افتتاح مصر قاعدة 3 يوليو البحرية، مؤكدا أن مصر تعمل على تعزيز وجودها البحري في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر حماية لمصالحها الاستراتيجية والاقتصادية.

ولفت الموقع في تقريره، إلى أن افتتاح القاعدة يشير إلى أن مصر تسعى لحماية الأمن القومي للبلاد شمالا وغربا.

وذكر الموقع السويسري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح أمس السبت قاعدة "3 يوليو" البحرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح، بحضور قادة ومسؤولين العرب، حيث حضر حفل الافتتاح ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد منفي، مشيرا إلى ان مصر ساندت بشدة الجهود السياسية التي قادتها الأمم المتحدة لإعادة توحيد ليبيا.

وأضاف أنه جرى خلال مراسم الافتتاح عرض حاملتي طائرات هليكوبتر من نوع "ميسترال" تم شراؤهما من فرنسا إلى جانب غواصة ألمانية الصنع وفرقاطتين إيطاليتين من طراز "فريمان" تسلمتهما مصر في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن القوات البحرية أجرت تدريبات شملت إطلاق صواريخ وقفز بالمظلات وعملية إنزال برمائي بينما كان الرئيس السيسي وضيوفه يتابعون التدريبات من على متن إحدى حاملتي الطائرات.

ونوه أن القاعدة تحمل اسم 3 يوليو تخليدا لذكرى اليوم الذي أعلن فيه الجيش المصري بقيادة الرئيس السيسي عزل محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان بعد ثورة شعبية انطلقت في 30 يونيو 2013، لافتا إلى أن القاعدة مساحتها تزيد عن 10 ملايين متر مربع وتضم رصيف حربى بطول 1000 متر وعمق 14 مترا، كما تضم عدد من الأرصفة للشحن التجاري.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تعد قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.