الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: السعودية تُحقق مقاصد الشرع في الحفاظ على الأنفس والأرواح

وفد وزارة الأوقاف
وفد وزارة الأوقاف

أشاد الشيخ جابر طايع، رئيس  القطاع الديني بوزارة الأوقاف، بالعلاقة الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين مصر والسعودية، لافتًا إلى أن البلدين لديهما رؤية مشتركة وتعاون ثنائي في مختلف المجالات ومنها الشأن الإسلامي.

وأضاف "طايع" خلال زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية، ضمن وفد برئاسة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لتوقيع اتفاقية البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية مع وزارة الأوقاف، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد  بالسعودية، أن التعاون بين البلدين هدفه الأول هو خدمة الإسلام والمسلمين والمحافظة على أمن واستقرار الأمة  العربية والإسلامية.
وأثنى رئيس القطاع الديني، على الجهود التي يقدمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - يحفظهم الله - في خدمة الإسلام والمسلمين، والتيسير على ضيوف الرحمن، وتنفيذ المشروعات العملاقة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.

وأشاد بقرار المملكة العربية السعودية بشأن قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، مؤكدًا أن المملكة تحقق  مقاصد الشرع في الحفاظ على الأنفس والأرواح، وأن  مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان.
جدير بالذكر أن وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بدأ زيارته للمملكة، فجر الخميس الماضي، وشهدت توقيع البرنامج التنفيذي للأعوام الخمسة القادمة مع نظيره السعودي الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، ويتضمن البرنامج عقد ورش عمل مشتركة بين الجانبين لنشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف والإرهاب والطائفية، وبيان جهودهما في خدمة الإسلام والمسلمين وتزويد وزارة الأوقاف المصرية بنسخ من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، وتبادل البحوث والدراسات والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات التي تعقدها الوزارتان. 

وعقد لقاء علمي في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة لنقل تجربة المجمع في طباعة المصحف الشريف وترجمة معانيه، والعمل على ترتيب زيارة لأحد أئمة الحرمين الشريفين إلى جمهورية مصر وغيرها من الأعمال والبرامج التي تصب في صميم نشر صحيح الدين وقيمه ومبادئه السمحة.

وزارة الأوقاف السعودية الحج الشؤون الإسلامية السعودية الشيخ جابر طايع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

بعد رفض الأبناء استلامها.. نقل سيدة تجلس بماسبيرو إلى دور رعاية

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 4-7-2021

تفاصيل إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك» فى مصر

كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة الكبرى

ضبط 400 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

«الداخلية» تسمح لـ21 شخصًا بالحصول على الجنسية الأجنبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

انتخاب صالح العاروري رئيساً لحماس بالضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: إيران خلف الهجوم على سفينة تجارية بالمحيط الهندى

حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى