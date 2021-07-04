«الوطنية لمكافحة الإرهاب»: قاعدة 3 يوليو تخلد ذكرى رفض حكم الإرهاب

هنأ محمود الجمل، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف، الرئيس عبدالفتاح السيسى والشعب المصرى على افتتاح قاعدة 3 يوليو، مشيرا إلى أنها بمثابة تخليد لذكرى عزيزة علينا وهى ذكرى انحياز قواتنا المسلحة العظيمة للشعب المصرى فى رفض الحكم الإرهابى المتطرف منذ 8 سنوات مضت.

وأضاف الجمل، في بيان صحفي: "ومن جديد تنتقل مصر لمرحلة جديدة فى التقدم العسكرى البحرى وتثبت للعالم فى كل يوم أننا قادرون على حماية وطننا الحبيب الذى لايستطيع أي من كان المساس به أو بحدوده البرية والبحرية والجوية أو محيطه العربى والإفريقي".

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف إلى أن افتتاح قاعدة 3 يوليو هى استراتيجية ورؤية للرئيس لأمن وأمان الوطن والمنطقة، كما أنها رسالة لكل من تسول له نفسه التفكير بأن يقترب أو يعبث بأمننا القومى سواء كان عربيا أو إفريقيا.

وأوضح أن قاعدة 3 يوليو هى مرحلة جديدة لمصر فى الحفاظ على أمننا فى البحر المتوسط والقضاء التام على رحلات الموت من الهجرة غير الشرعية، مؤكدا على أنها أيضا بمثابة القوة المفاجئة التى تضرب كل المعتدين من الخارج فى حدودنا الشمالية وهى استكمال لما بدأه الرئيس فى دعم قواتنا البحرية من معدات ثقيلة كما بدأها فى الماضى للأسطول الشمالى ولكى يقول للعالم أن مصر هى دائما من تسود فى البر والبحر والجو.

واختتم بيانه قائلا: "ليعلم الجميع أن مصر قادرة على قطع كل الأيادى التى تفكر أو تنوي أن تعبث بأمننا القومى فى كل الاتجاهات، وقادرة على الوصول إليهم فى عقر دارهم".