الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعد رفض الأبناء استلامها.. نقل سيدة تجلس بماسبيرو إلى دور رعاية

سيدة بلا مأوى
سيدة بلا مأوى

أعلن برنامج أطفال بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تمت الاستجابة للبلاغ الوارد من منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والذي يفيد بوجود سيدة مسنة تجلس بالشارع أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو.

وأكد الفريق، عبر موقعه الإلكتروني أنه على الفور تم التوجه للحالة، حيث تبين أنها تدعى “ف.س” تبلغ 60 عاما، تعانى من فقد البصر وقطع فى أحد أوتار الركبة اليمنى وكسل فى الكبد، وتركت المنزل أكثر من مرة بسبب سوء معاملة أبنائها وعدم تقديم الرعاية لها، كما أكدت أنها تتقاضى معاش وأنها تقوم بشراء الأدوية من خلاله وليس لديها أى مصدر دخل آخر، وتريد الذهاب إلى إحدى دور الرعاية لكى تعيش حياة آمنة.

وأوضح الفريق، أنه تم التوجه إلى أبنائها الذين أفادوا على حد قولهم إنها تقوم بالمشاجرة مع الجيران المحيطين بهم وتتسبب لهم فى مشاكل مع الجيران، كما أفادت ابنتها أنها غير قادرة على الإنفاق عليها أو ورعايتها، وبناء على كلام أبنائها تم على الفور توفير دار رعاية لها وتم إيداعها بها بعد رفض أبنائها استلامها.

 

وفى سياق متصل، أكد الفريق أنه بناء على توجيهات الوزيرة الدكتورة نيفين القباج، تم دمج الفئتين كبار وصغار بلا مأوى لتعويض فقدان كل طرف للآخر، حيث تهدف التجربة إلى تواصل الأجيال، وبعد نجاح التجربة فى الزقازيق ويتم العمل بها حاليا فى مؤسسات الجيزة، كما أنه سيتم تعميمها  فى كل المحافظات خلال الفترة المقبلة لأنها تجربة ناجحة بكل المقاييس.

وأضاف أن البرنامج يعمل في 13 محافظة على مستوى الجمهورية، وهى المحافظات التى بها أعلى نسب أطفال وكبار بلا مأوى، وتصديرا للظاهرة وهى "القاهرة، الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، القليوبية، الشرقية، المنوفية، الغربية، الفيوم، الإسكندرية، السويس، وبورسعيد".

التضامن الاجتماعي منظومة الشكاوى دور الرعاية برنامج اطفال بلا مأوى منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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