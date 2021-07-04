الحكومة البريطانية: وضع جائحة كورونا فى البلاد إيجابى

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، إن المعلومات حول وضع جائحة كورونا في البلاد إيجابية.

وأضافت الحكومة البريطانية، أنهم يتجهون إلى مرحلة من تخفيف القيود سيكون ارتداء الكمامة فيها "اختياريًا"⁧.

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان رسمي لها، إلى أن التراجع في معدلات الإصابة بكورونا إيجابي.

في ظل تصريحات الحكومة البريطانية عن تخفيف القيود، يواصل متحور دلتا انتشاره في القارة الأوروبية، وخصوصًا في بريطانيا، التي سجلت ما يناهز 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، فيما تواجه روسيا موجة جديدة وأرقام إصابات مرتفعة.

وسجلت المملكة المتحدة 24 ألفا و885 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أمس السبت (الثالث من يوليو 2021) أنه تم إعطاء 3. 78 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في بريطانيا حتى الآن.

وبحسب البيانات المعلنة اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في بريطانيا بـ327 ألفًا و284 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البلاد شهرين لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد الوباء في بريطانيا قبل نحو 28 أسبوعًا.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 84. 4 مليون حالة، والوفيات المرتبطة بالجائحة إلى 128 ألفًا و453 حالة حتى الآن.

وسجلت بريطانيا أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام و22 أسبوعًا.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.