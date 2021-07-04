الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلالة «كورونا الهندية» تضرب إسرائيل

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتفاع الإصابات الخطيرة بالطفرة الهندية من فيروس كورونا.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة 16 إصابة خطيرة بالفيروس.

ووفقًا لبيانات وزارة الصحة الإسرائيلية، بلغ عدد الإصابات النشطة 2455، بينها 35 إصابة خطيرة و17 مصابًا تم وصلهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، وسجلت خلال الثلاثة أسابيع الماضية حالة وفاة واحدة جراء الفيروس، ليبلغ إجمالي الوفيات في إسرائيل منذ بداية الجائحة 6429 حالة وفاة.

ولفتت إلى أنها وسعت من دائرة الفحوصات لاكتشاف كورونا، معربة عن قلقها حيال الارتفاع المتواصل في الإصابات الخطيرة، وكذلك تسجيل المزيد من الإصابات بالفيروس، وتشخيص عشرات ممن تواجدوا بالخارج بإصابتهم بالطفرة الهندية.

وقد استبعدت حتى الآن تقدير حجم الموجة الحالية من الإصابة والعدوى.

إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 183 مليونًا و416 ألًفا و279 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و969 ألفًا و764 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وزارة الصحة الإسرائيلية الطفرة الهندية كورونا إصابات وفيات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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