القبض على إرهابى جنوب كركوك فى العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الأحد، القبض على أحد الإرهابيين جنوبي محافظة كركوك.

وذكرت الخلية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، أن فوج مغاوير فرقة الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية تمكن من إلقاء القبض على أحد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب، بعد نصب كمين محكم له جنوبي محافظة كركوك، مشيرة إلى أن الإرهابي المطلوب تم تسليمه إلى الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على 7 إرهابيين ينتمون لعصابات تنظيم "داعش" في كركوك والموصل.

وذكرت الوزارة في بيان، الخميس الماضي، أنه "بناءً على معلومات مؤكدة عن مجموعة من الأهداف الإرهابية في محافظة كركوك، ألقت عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على شبكة إرهابية مكونة من ستة عناصر ينتمون لعصابات تنظيم داعش الإرهابي".

وأشارت إلى أن "الإرهابيين عملوا ضمن مفارز الدعم اللوجستي للتنظيم وتوفير المواد الغذائية للأوكار الإرهابية، واشتركوا في عمليات إرهابية حسبما أفادت معلومات بحقهم من خلال التحقيقات مع الملقى القبض عليهم في وقت سابق من العناصر الإرهابية"، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الإرهابيين وإحالتهم إلى القضاء.

وفي مدينة الموصل الواقعة شمال العراق، أعلنت الداخلية أن "فوج طوارئ الشرطة الأول التابع لقيادة شرطة نينوى"، ألقى القبض على الإرهابي (ف.م.ج.ع.)، والذي كان يعمل فيما يسمى بـ"ديوان الحسبة" خلال فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الموصل الواقعة شمال البلاد.

وأشارت إلى أن "الإرهابي قد جرى القبض عليه في منطقة (شقق الحدباء) في الجانب الأيسر لمدينة الموصل"، وتم تسليمه إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

يأتي هذا في الوقت الذي شددت فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.