الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 4900 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاحد، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة (12) سفينة وتم تداول (4900) طن بضائع و(292) شاحنة، حيث شملت حركة الواردات (3900) طن بضائع و(244) شاحنة فيما شملت حركة الصادرات (1000) طنبضائع و(48) شاحنة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة الحرية بينما تغادر السفينة Global فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين محبةوبوسيدون اكسبريس كما يستقبل ميناء نويبع السفينة عمان وتغادر السفينتين عمان وبريدج ويستقبل ميناء بورتوفيق السفينة الحاجة زينب.

بتكلفة 45 مليون جنيه.. إنشاء شاطئ عام متكامل الخدمات لأهالى البحر الأحمر على مساحة 16 فدانا
 

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن بدء المرحلة الثانية من تجديد الشاطئ العام (٤) بتكلفة ٤٥ مليون جنيه على مساحة ١٦ فدانا بمدينة الغردقة، لخدمة أهالى محافظة البحر الأحمر  زائريها  ، لإتاحة الفرصة للاستمتاع بالبحر باسعار مخفضة، يتميز بتصميم أنيق وراقى ليستحق أن يكون احد شواطئ المدينة السياحية العالمية.

وأضاف حنفى انه تم تنفيذ المرحلة الأولى من التجديد بتطوير الكورنيش ، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية وهى تجديد الشاطئ ، حيث يتكون من ٣ مناطق مختلفة اولهم الشاطئ العام (الخدمى ) المتاح بأسعار مناسبة للاهالى لقضاء يوم مميز على شاطئ البحر الأحمر ، والمنطقة الثانية تحتوى على مسرح ونافورة راقصة وعدد من الكافيهات لتقديم عروض ترفيهية ،  والقسم الثالث عبارة عن شاطئ خاص.

وأشار المحافظ انه تلقى العديد من المطالب سواء من خلال مقابلاته الشخصية للمواطنين فى جولاته ،  او الرسائل على الصفحة الرسمية  للمحافظة ؛ بتوفير شاطئ عام للأهالى، وانهاء معاناتهم من عدم وجود شاطئ عام لهم ،  تستطيع اسرة كاملة قضاء يوم به ، بأسعار رمزيةمتاحة للجميع. 

وأوضح محافظ البحر الأحمر انه تم عرض المشروع على رئيس الوزراء وتمت الموافقة عليه ، و تم الانتهاء من تصميم الشاطئ ، و البدء فعليافى أعمال التجديد والانتهاء منه بأقصى سرعة ممكنة .

محافظ البحرالاحمر: انشاء كورنيش سياحي بطول 6 كيلو جنوبي الغردقة

وأعلن اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، عن إنشاء كورنيش سياحي بمدينة الغردقة يشمل تطوير الممشى السياحي القديم ليكونمربعا سياحيا كاملا، يخدم المدينة السياحية. 

وأوضح محافظ البحر الأحمر في تصريحات له، أن مشروع إنشاء الكورنيش يبدأ من امتداد ما بعد شارع الشيراتون السياحي منطقة فلفلة، وحتى ميدان المحمدي حويدق، ليكون كورنيشًا سياحيًا، ومن ثم تطوير منطقة الممشى السياحي الحالي بطول 6 كم، وأخيرًا المرحلة الثالثة تطوير المنطقة ما بين نهاية الممشى السياحي وحتى ميدان سينزو، ليكون مربع سياحي متكامل.

البحر الاحمر موانئ البحر الأحمر مدينة الغردقة هيئة موانئ البحر الأحمر كورنيش حركة الواردات حركة الصادرات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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