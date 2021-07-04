«التعليم» تبدأ تسليم خطابات الندب لأعمال امتحانات الثانوية العامة

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فى تسليم خطابات الندب للمنتدبين لأعمال المراقبة والملاحظة في امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، وذلك بعدما انتهت الوزارة ممثلة في الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2021، من اختيار المشاركين في أعمال امتحانات الثانوية العامة من المراقبين والملاحظين .

وأكدت الوزارة، أنه من المقرر أن يتم فتح باب الاعتذار أمام المعلمين المنتدبين لأعمال المراقبة والملاحظة المشاركين فى أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021، غدا الاثنين، وتستمر حتى يوم الأربعاء.

ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة هذا العام وفقاً جدول امتحان الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد ١١ يوليو: امتحان اللغة العربية لمدة ٣ ساعات

-الثلاثاء ١٣ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الخميس ١٥ يوليو: امتحان الجغرافيا لمدة ٣ ساعات

- الأحد ١٨ يوليو: امتحان الفلسفة والمنطق لمدة ٣ ساعات

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- الأحد ٢٥ يوليو: امتحان التاريخ لمدة ٣ساعات

- الثلاثاء ٢٧ يوليو: امتحان علم النفس والاجتماع لمدة ٣ ساعات

- الخميس ٢٩ يوليو: امتحان اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ ساعات.

وتضمن جدول طلاب الشعبة العلمية كالتالي:

- السبت ١٠ يوليو: اللغة العربية امتحان لمدة ٣ ساعات.

- الاثنين ١٢ يوليو: اللغة الأجنبية الثانية لمدة ٢ ساعة

- الأربعاء ١٤ يوليو: الرياضيات البحتة ( الجبر والهندسة الفراغية) لمدة ٢ ساعة

- إجازة عيد الأضحى من ١٩ يوليو لـ٢٣ يوليو القادم

- السبت ٢٤ يوليو: الفيزياء لمدة ٣ ساعات

- الاثنين ٢٦ يوليو: اللغة الأجنبية الأولى لمدة ٣ساعات

- الأربعاء ٢٨ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) لمدة ٢ ساعة

- السبت ٣١ يوليو: الرياضيات التطبيقية ( الاستاتيكا) لمدة ٢ ساعة

- الاثنين ٢ أغسطس: امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية لمدة ٣ ساعات

- امتحان الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) لمدة ٢ ساعة