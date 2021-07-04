نصف البالغين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا بالأرجنتين

أعلنت الرئاسة الارجنتينية اليوم الأحد، أنه تم تطعيم أكثر من نصف البالغين في البلاد بجرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وجاء في بيان الخدمة الصحفة بالرئاسة الأرجنتينية أنه في إطار الخطة الاستراتيجية للتطعيم ضد كورونا، بلغت نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالجرعة الأولى 51.62ممن هم فوق 18 عاما.

ووفقًا لبيانات الحكومة، بلغت نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم من بين السكان الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا 84.1 %.

ويبلغ عدد سكان البلاد نحو 45.5 مليون نسمة، ويجري استخدام لقاحات "سبوتنيك في" و"أسترازينيكا" و"سينوفارم" في الأرجنتين.

إصابات كورونا حول العالم

فيما وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 183 مليونا و416 ألفا و279 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و969 ألفا و764 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

