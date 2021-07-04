377 إصابة جديدة و10 وفيات بكورونا في أوكرانيا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد، تسجيل 377 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد منذ بدء انتشار الوباء إلى 2 مليون و237 ألفا و553 شخصا.

كما سجلت وزارة الصحة - حسبما ذكرت وكالة أنباء “يوكرين فورم” الأوكرانية - 10 حالات وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 52 ألفا و470 حالة.

وأشارت إلى تعافى 526 شخصا من المرض، ليبلغ بذلك عدد المتعافين في أوكرانيا 2 مليون و171 ألفا و182 شخصا.. بينما تم نقل 460 شخصا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

إصابات كورونا حول العالم

فيما وذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) في العالم ارتفع إلى 183 مليونا و416 ألفا و279 حالة.

وأفادت الجامعة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد- بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي في العالم ارتفع إلى 3 ملايين و969 ألفا و764 حالة.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

