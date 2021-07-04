ندوة لشرح آليات تطبيق الفاتورة الإلكترونية بمكتبة مصر العامة بالغردقة

أقيمت مساء أمس بمكتبة مصر العامة بمدينة الغردقة، ندوة عن آليات تطبيق الفاتورة الالكترونية تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر؛ وبالتعاون مع هيئات المجتمع المدني وغرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر، وذلك في اطار إهتمام الدولة بالتحول الرقمي والحوكمة والفاتورة الالكترونية.

وتضمنت الندوة برنامج التثقيف المعلوماتي لأبناء البحر الأحمر بمشاركة 60 من مديري الإدارات المالية ورؤساء الحسابات بالفنادق والشركات السياحية وأصحاب المشروعات والشركات الخاصة والمحال التجارية والمحاسبين من جميع مدن المحافظة .

وأكد المحاضرون خلال الندوة، أنه مع بدء تطبيق الفاتورة الإلكترونية قريبًا بشكل قانوني لن يسمح بأي نوع من أنواع التأجيل، حيث تعد الفاتورة الإلكترونية هي النظام العالمي المتبع في جميع الدول المتقدمة نظراً لرقمنة كل شئ خلال الفترة السابقة.

كما تعد الفاتورة الإلكترونية عملية تنظيمية للحصيلة الضريبة ومنع المتهربين ضريبيا؛ ويعد أيضا تطبيق آليات الفاتورة الإلكترونية اتجاها صحيحا وقد جاء في الوقت المناسب ليتماشي مع التنمية والتطوير الذي يحدث في مختلف قطاعات الدولة خلال الفترة الحالية.



بتكلفة 45 مليون جنيه.. إنشاء شاطئ عام متكامل الخدمات لأهالى البحر الأحمر على مساحة 16 فدانا



أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر عن بدء المرحلة الثانية من تجديد الشاطئ العام (٤) بتكلفة ٤٥ مليون جنيه على مساحة ١٦ فدانا بمدينة الغردقة، لخدمة أهالى محافظة البحر الأحمر زائريها، لإتاحة الفرصة للاستمتاع بالبحر بأسعار مخفضة ، يتميز بتصميم أنيق وراقى ليستحق أن يكون احد شواطئ المدينة السياحية العالمية.

وأضاف حنفى انه تم تنفيذ المرحلة الأولى من التجديد بتطوير الكورنيش ، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية وهى تجديد الشاطئ ، حيث يتكونمن ٣ مناطق مختلفة اولهم الشاطئ العام (الخدمى ) المتاح بأسعار مناسبة للاهالى لقضاء يوم مميز على شاطئ البحر الأحمر، والمنطقةالثانية تحتوى على مسرح ونافورة راقصة وعدد من الكافيهات لتقديم عروض ترفيهية، والقسم الثالث عبارة عن شاطئ خاص.

وأشار المحافظ انه تلقى العديد من المطالب سواء من خلال مقابلاته الشخصية للمواطنين فى جولاته، أو الرسائل على الصفحة الرسمية للمحافظة؛ بتوفير شاطئ عام للأهالى، وإنهاء معاناتهم من عدم وجود شاطئ عام لهم ، تستطيع اسرة كاملة قضاء يوم به، بأسعار رمزية متاحة للجميع.

وأوضح محافظ البحر الأحمر أنه تم عرض المشروع على رئيس الوزراء وتمت الموافقة عليه، وتم الانتهاء من تصميم الشاطئ ، والبدء فعليا فى أعمال التجديد والانتهاء منه بأقصى سرعة ممكنة.