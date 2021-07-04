تحطم طائرة عسكرية في مقاطعة جنوب الفلبين

أعلنت القوات المسلحة الفلبينية اليوم الأحد تحكم طائرة عسكرية كانت تقل جنودا من مدينة "كاجايان دي أورو"، وذلك في بلدة "باتيكول" في مقاطعة "سولو" الجنوبية.



ونقلت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية الناطقة بالإنجليزية عن قائد القوات المسلحة الفلبينية الجنرال سيريليتو سوبيانا قوله إنه تم إنقاذ 40 راكبا على الأقل حتى الآن ومازالوا يتلقون العلاج في مستشفى ببلدة "بوسبوس" في مقاطعة "سولو".



وأضاف سوبيانا أن الطائرة التي تحطمت كانت من طراز "سي-130"، مشيرا إلى أنها سقطت أثناء محاولتها الهبوط.

علي صعيد أخر، ذكر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، أمس السبت، أن البلاد تعرضت لـ48 زلزالاً بركانياً خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما لا تزال حالة التأهب سارية عند المستوى الثالث بعد أن أطلق بركان تال، بجنوب العاصمة مانيلا، أبخرة وشظايا بارتفاع كيلومتر واحد على الأقل.

وأوضح المعهد، في نشرته الإخبارية نقلت صحيفة "فلبين ستار" المحلية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل زلزالين تكتونيين بركانيين، 40 زلزالًا بركانيًا آخر منخفض القوة، و6 هزات بركانية أخرى بفترات تصل إلى 4 دقائق، كما يستمر رصد الأنشطة البركانية التي تبعت انفجار الأمس، بما في ذلك 3 ثورات بركانية قصيرة الحرارة.

وأضاف المعهد أن "مستويات عالية من غاز ثاني أكسيد الكبريت وأعمدة غنية بالبخار ارتفعت إلى ما يصل إلى 3 آلاف متر ولا يزال تلوث سماء المنطقة المحيطة ببركان تال"، مشيرًا إلى أن الحمم البركانية عند الفوهة الرئيسية "قد تؤدي إلى مزيد من الانفجارات اللاحقة".

كما أوصى المعهد بإخلاء القرى القريبة من البركان "بسبب المخاطر المحتملة للحمم البركانية والتسونامي البركاني".

كان بركان تال قد ثار العام الماضي، ما أجبر الآلاف على الفرار وتسبب في وصول الغبار البركاني إلى مانيلا.