ضبط 400 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بشن حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين أسفرت عن ضبط كمية قدرها 400 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد مصانع تعبئة ملح الطعام، وضبط مصنع منظفات غير حاصل عل ىسجل صناعي والتحفظ على عدد 3000 لتر حامض الهيدوكلوريك و100 كرتونة بداخل كل واحدة 12 زجاجة وزن الواحدة 750 جرام من منظف فلاش.

كما تم ضبط مصنع لصناعة اللدائد البلاستيكية والتحفظ على 5 أطنان من المنتج، وضبط مصنع أجهزة كهربائية غير حاصل على سجل صناعى وتم التحفظ على 2000 دورق خلاط.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة فجر اليوم من ضبط محطة حاصلات زراعيه تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط ١٠٤ أطنان حاصلات زراعية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط أحد محلات جزارة تقوم ببيع لحوم بلدية ذبيح خارج المجازر الحكومية، وضبط محضري بكمية ٥٣ كيلو أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغيير صفاتها الطبيعية، وضبط محضر ٣٥ عبوة مواد غذائية متنوعه منتهية الصلاحية، وتم ضبط محضر ٥٠ عبوة بويات منتهية الصلاحية، وتحرر عدد ٧ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.