الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 400 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

حملة تموينية
حملة تموينية

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية. 

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بشن حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين أسفرت عن ضبط كمية قدرها 400 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي داخل أحد مصانع تعبئة ملح الطعام، وضبط مصنع منظفات غير حاصل عل ىسجل صناعي والتحفظ على عدد 3000 لتر حامض الهيدوكلوريك و100 كرتونة بداخل كل واحدة 12 زجاجة وزن الواحدة 750 جرام من منظف فلاش.

كما تم ضبط مصنع لصناعة اللدائد البلاستيكية والتحفظ على 5 أطنان من المنتج، وضبط مصنع أجهزة كهربائية غير حاصل على سجل صناعى وتم التحفظ على 2000 دورق خلاط.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإرسالها للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة فجر اليوم من ضبط محطة حاصلات زراعيه تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط ١٠٤ أطنان حاصلات زراعية مجهولة المصدر.

كما تم ضبط أحد محلات جزارة تقوم ببيع لحوم بلدية ذبيح خارج المجازر الحكومية، وضبط محضري بكمية ٥٣ كيلو أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتغيير صفاتها الطبيعية، وضبط محضر ٣٥ عبوة مواد غذائية متنوعه منتهية الصلاحية، وتم ضبط محضر ٥٠ عبوة بويات منتهية الصلاحية، وتحرر عدد ٧ محاضر عدم الإعلان عن الأسعار. 

وتحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.  

وزارة التموين البحيرة مباحث التموين بدون ترخيص التجارة الداخلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

بعد رفض الأبناء استلامها.. نقل سيدة تجلس بماسبيرو إلى دور رعاية

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 4-7-2021

تفاصيل إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك» فى مصر

كثافات مرورية متحركة بمحاور القاهرة الكبرى

ضبط 400 طن ملح طعام غير صالح للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

الحكومة البريطانية: وضع جائحة كورونا فى البلاد إيجابى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

انتخاب صالح العاروري رئيساً لحماس بالضفة الغربية

مسئولون إسرائيليون: إيران خلف الهجوم على سفينة تجارية بالمحيط الهندى

حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى