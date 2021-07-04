حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 4-7-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأحد الموافق 4-7-2021 شديد الحرارة نهارا رطبا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ومائلا للحرارة رطبا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطبا ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وذكر خبراء هيئة الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة بقيم تتراوح من (2- 4) درجات، وأن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 34 24

طنطا 36 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 34 25

بلطيم 31 25

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 37 21

بورسعيد 32 25

دمياط 31 25

الزقازيق 37 25

المنصورة 37 25

الإسماعيلية 38 25

السويس 37 25

العريش 33 24

رفح 32 23

رأس سدر 36 24

نخل 34 18

نويبع 37 27

طابا 34 21

كاترين 33 17

الطور 35 25

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 39 28

مرسى علم 38 28

الفيوم 37 24

بنى سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 26

قنا 41 26

الأقصر 41 27

أسوان 43 28

إدفو 43 28

أبوسمبل 42 30

الوادى الجديد 41 26

الشلاتين 39 32

أبورماد 39 26

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 28

