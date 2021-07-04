خطوة بخطوة .. إجراءات استخراج تراخيص البناء الجديدة حتى دخول المرافق

تبدأ اليوم

تبدأ المحافظات اليوم الأحد، تطبيق الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص الجديدة في جميع المراكز والمدن، وفق ما حدده الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية، برقم 86 لسنة 2021، الخاص بالاشتراطات البنائية ومنظومة تراخيص البناء الجديدة، والذي يسعى لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص، للقضاء على البناء العشوائى ووقف فوضى التراخيص.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي، الاجراءات الكاملة المتبعة مع تقدم صاحب الشأن بطلب الترخيص وحتى انتهاء أعمال البناء ودخول المرافق، وذلك وفقًل للقرار الصادر من وزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، وتتمثل فيما يلي:

يتقدم المواطن بطلب للحصول على بيان الصلاحية للمركز التكنولوجى مرفقة به صورة البطاقة، وكروكى للموقع وجدول الإحداثيات.

بعد سداد رسوم الرفع المساحى، يعد المركز التكنولوجى، الرفع المساحى لقطعة الأرض ومعاينتها بواسطة جهة مساحية معتمدة، ويتم إرسال الطلب إلى الوحدة ذات الطابع الخاص (الجامعة)، لإعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، والطابع المعمارى.

ترسل الجامعة بيان الصلاحية مختوما إلى المركز التكنولوجى «نسخة ورقية، ونسخة إلكترونية»، لاعتماده من الجهة الإدارية وتسليمه فى مدة أقصاها أسبوع.

يتقدم المواطن بطلب الترخيص للمركز التكنولوجى، وبعد التعاقد مع «مهندس، استشارى، مكتب هندسى استشارى، بيت خبرة» معتمد من نقابة المهندسين.

إعداد ملف الترخيص بالكامل شاملا شهادة صلاحية أعمال الترخيص، ونموذج إعداد ملف الترخيص المؤمن والصادر من نقابة المهندسين موقع من صاحب الشأن، وكذا توكيل رسم للمكتب الهندسى أو للمهندس، علاوة على شمول الملف كل الموافقات والمستندات اللازمة للترخيص.

يرسل المركز التكنولوجى ملف الترخيص إلكترونيا إلى الجامعة لمراجعة الرسومات والتصميمات ومدى مطابقتها للاشتراطات التخطيطية العامة والأكواد.

تلتزم الجامعة بإعادة الملف بعد مراجعته واعتماده بخاتمها الخاص خلال 21 يوما، وفى حال عدم مطابقة الملف، تعيد الجامعة الملف خلال أسبوع مع ذكر الأسباب.

عقب رد الجامعة يتولى المركز إخطار المكتب الهندسى للتعديل والاستكمال.

يسلم المواطن عقد الاتفاق مع المهندس المشرف والمقاول إلى المركز التكنولوجى، ويوقع المقاول والمشرف على التنفيذ الإقرارات الخاصة بالترخيص، ولا يصدر الترخيص إلا بتوقيع هذه الاقرارات.

يتم عرض ملف الترخيص على لجنة الفحص لمراجعة مستندات الترخيص وصحة الإجراءات، وتحديد الرسوم المطلوبة، وعمل محضر اجتماع المعتمد يودع بملف الترخيص.

يعاد الملف إلى المركز التكنولوجى مرفق به المحضر وقائمة الرسوم خلال أسبوع.

يصدر المركز التكنولوجى الترخيص بعد تسليم عقد الإشراف، وعقد المقاولة، وقيام المشرف والمقاول بالتوقيع بالمركز التكنولوجى، ويسجل اسم المهندس أو المكتب المشرف والمقاول بأورنيك الرخصة.

يلتزم صاحب الشأن بإخطار الجهة الإدارية، بالعزم على البدء فى تنفيذ الترخيص قبل بدء الأعمال بأسبوعين، ثم يعاين مهندس الجهة الإدارية على الطبيعة، لتحديد خط التنظيم بمرافقة المهندس المشرف وجهة الرفع المساحى لبيان الصلاحية، مع إلزامه بعمل الصلبات والتحفظات اللازمة لتأمين المارة والجيران، وإعداد محضر تنسيقى بذلك من مهندس الجهة الإدارية والمهندس المشرف، ويرفق المحضر بملف الترخيص.

يلتزم المهندس المشرف على التنفيذ من قبل صاحب الشأن بتقديم شهادة بالإشراف على النموذج المؤمن والمعتمد من نقابة المهندسين، وكذلك تقديم تقرير ربع سنوى (حتى إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال) إلى المركز التكنولوجى بالأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة، وبيان مدى مطابقتها للترخيص من عدمه، وتتولى نقابة المهندسين أعمال الرقابة على هذه الشهادات، حسب جدول التصنيف وقواعد المزاولة.

بعد انتهاء الأعمال، يقوم المهندس المشرف بتقديم شهادة صلاحية المبنى للإشغال معتمدة من نقابة المهندسين إلى المركز التكنولوجى.

يتولى المركز التكنولوجى إخطار وحدة التراخيص والتفتيش والمتابعة لمراجعة الأعمال المنفذة على الطبيعة.