الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إعادة فتح سوق السمك الشهير فى هامبورج بعد إغلاقه لأكثر من عام

سوق السمك فى هامبورج
سوق السمك فى هامبورج

يمكن للمرتادين والسياح العودة إلى سوق السمك الشهير في هامبورج صباح اليوم الأحد للمرة الأولى منذ أكثر من عام.
 

ويمكن للبائعين أخيرًا فتح أبوابهم والترحيب بالزوار مرة أخرى، بعد أكثر من 15 شهرًا من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.
 

ومع ذلك، فإن الافتتاح يعتبر تجريبيا، وهناك بعض القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا.
 

ويجب على الزوار ارتداء الكمامات الطبية في جميع الأوقات ولا يجوز لهم تناول الطعام إلا خارج السوق.
 

كما تم فرض قيود على عدد البائعين، حيث سيُسمح فقط لحوالي 60 بائعًا بفتح منافذهم  في مساحة تبلغ 250 × 30 مترًا - وعادة ما تتسع المساحة لما يصل إلى 120 منفذا.
 

ويفتح سوق السمك في هامبورج الذي يعود لـ 300 عام كالمعتاد في الساعة 5 صباحًا (0300 بتوقيت جرينتش) ويغلق في الساعة 30:9 صباحًا. وقبل الجائحة كان ما يصل إلى 70 ألف شخص يرتادون السوق كل يوم أحد.


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، و المكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

فتح هامبورج السمك اعادة فتح سمك

رئيس التحرير

وائل لطفي

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