انطلاق احتفالات وزارة الثقافة بمئوية مسرح سيد درويش.. اليوم

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ أولى فعاليات الاحتفال بمئوية أوبرا الإسكندرية ــ مسرح سيد درويش٬ والتي تنظمها دار الأوبرا وتستمر لمدة أربعة أيام حتى يوم الخميس المقبل.

ويبدأ الاحتفال بمرور مائة عام على تأسيس مسرح سيد درويش٬ بحفل غنائي فني تقدمه فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربي٬ بقيادة الفنان المايسترو إيهاب عبد الحميد. وبمشاركة النجوم: مي فاروق٬ ندي غالب٬ وليد حيدر٬ صوليست قانون عفاف شكري٬ والفنان أحمد عفت.

يسبق الحفل الغنائي احتفالية خارج المسرح وتشمل عروضا للموسيقات العسكرية، مجموعة الأوبرا المصرية لموسيقى الحجرة، إزاحة الستار عن تمثال سيد درويش ويصاحبها إسقاطات ضوئية مصورة على واجهة المسرح. سيظهر تمثال الفنان خالد الذكر سيد درويش الذي تم إهدائه من أسرة الفنان الراحل المبدع الدكتور جابر حجازي "1936- 2016"٬ أستاذ ورئيس قسم النحت الأسبق بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

يليها افتتاح معرض الفنان خالد هنو في البهو الرئيسي للمسرح، بعدها ينتقل الحضور إلى داخل المسرح حيث يتم عرض الفيلم الوثائقي "100 عام من الإبداع" ويروى تاريخ مسرح سيد درويش وأهم العروض التى استضافها، ثم تلقى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة كلمتها٬ وتكرم 21 شخصية من أعلام مدينة الإسكندرية الذين قدموا إسهامات متميزة للمسرح وهم: إسماعيل الحبشي، الفنان التشكلی خالد هنو، الفنان سمير صبری، اسم المثال الدكتور جابر عبد المنعم حجازی مبدع تمثال سيد درويش، الفنان على الجندي أستاذ الفلكلور، الدكتور أبو الحسن سلام الأستاذ بقسم المسرح بكلية الآداب، عائلة قرداحی، رائدة فن الباليه الدكتورة ودود فيظی، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المايسترو عبد الحميد عبد الغفار قائد فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى، المايسترو الدكتورة نيفين المحمودی قائد أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية٬ اسم المايسترو جهاد داوود مؤسس فرقة أوبرا الإسكندرية، المايسترو ياسر الصيرفى، اسم المهندس عبد الرحمن نصار، اسم محمد البهتيمى٬ وأعضاء مجلس أمناء مسرح سيد درويش.

ويتضمن الحفل الغنائي باقة مختارة من الأعمال الغنائية لفارس الأغنية مرسي جميل عزيز الذى تتزامن مئوية المسرح مع الاحتفال بمرور 100 سنة على ميلاده والتى تعاون خلالها مع كبار الملحنين منها: "شباكنا ستایره حرير، يهديك يرضيك، رمش عينه، ما أنحرمش العمر منك، أي والله، الحلوة، اسبقني يا قلبي، حبك نار، أما براوه، أكدب عليك، من حبي فيك يا جاري، سيرة الحب، ليه يا قلبي ليه، ألف ليلة وليلة وموسيقى لحن على عش الحب".

يشار إلى أن مسرح سيد درويش تأسس عام 1918 وافتتح العام 1921. في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962. تقديرا له علي تحديثه في مجال الموسيقي في مصر.

وتعتبر أوبرا الإسكندرية هي دار الأوبرا الثانية في مصر من حيث تاريخ الإنشاء٬ بعد دار الأوبرا الخديوية القديمة٬ والتي احترقت في حريق كبير العام 1971. بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما وأعيد بناؤها وافتتاحها عام 1988 في مكانها الحالي بأرض الجزيرة.