وزير الداخلية السعودى: نقل مخالفى أمن الحدود وإيواؤهم أو التستر عليهم «جريمة كبرى»

شدد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف على أن نقل مخالفي أمن الحدود وإيواءهم أو التستر عليهم، يعد تجاوزا للأنظمة في المملكة وهو مصنف ضمن الجرائم الكبرى.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية، قال وزير الداخلية السعودي: "سنتعامل بكل حزم وصرامة مع أي أمر يمس أمن المملكة".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الداخلية أن الحملات الميدانية المشتركة للفترة من 24 يونيو حتى 30 من الشهر ذاته لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمت في مناطق المملكة كافة، أسفرت عن ضبط 19812 مخالفا، منهم 8570 مخالفا لنظام الإقامة، و10295 مخالفا لنظام أمن الحدود، و947 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت الداخلية السعودية إلى أن إجمالي المتورطين في نقل وإيواء المخالفين الذين تم ضبطهم بلغ 5 أشخاص.

وعلى صعيد آخر، أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية افتتاح 18 مسجدًا بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 3 مناطق ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 147 يوماً 1748 مسجداً.

أوضحت الشؤون الاسلامية السعودية، في بيان أوردته وكالة الانباء السعودية السبت، أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد كافة، داعية إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند الذهاب للمساجد.

وأشارت إلى أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازيا وإعادة فتحها 13 مسجداً بمنطقة عسير وثلاثة مساجد بمنطقة الباحة ومسجدين بمنطقة الشرقية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.