الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

اليوم .. عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق فى مارى جرجس بهليوبوليس

رمسيس مرزوق
رمسيس مرزوق

يقام في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ عزاء مدير التصوير السينمائي الكبير٬ رمسيس مرزوق٬ والذي رحل عن عالمنا أول أمس الجمعة٬ عن عمر ناهز 81 عاما تاركا خلفه باقة من أهم الأفلام المصرية والعربية٬ حيث نال لقب "فارس الظل والنور". وذلك في كنيسة ماري جرجس هليوبوليس - مصر الجديدة. 


ينعي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مدير التصوير رمسيس مرزوق، الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاما.

 

كانت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي٬  قد كرمت الفنان الراحل دكتور رمسيس مرزوق٬ خلال فعاليات الدورة الـ 34، التي أقيمت عام 2010، فهو يعد أحد أبرز مديرين التصوير في مصر والوطن العربي، إذ درس التصوير بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، وحصل على دكتوراه في الإخراج السينمائي من جامعة السوربون بباريس.

شارك رمسيس مرزوق في ما يزيد عن 60 عملًا من أبرزها: معالي الوزير لسمير سيف، ومرسيدس ليسري نصر الله، والمهاجر وإسكندرية كمان وكمان ليوسف شاهين وغيرها من الأعمال.

ويعد مدير التصوير الدكتور رمسيس مرزوق٬ وا

حدا ممن أطلق عليهم وأعتبروا "عميد" أو "شيخ"   المصورين، بل هو من تفوق علي كل مديرين التصوير في العالم العربي ووصل بأسلوبه إلي العالمية. وعلي الجانب الآخر قام مهرجان جمعية الفيلم بتكريمه كأحسن سينمائي في ١٠ سنوات في الفترة من ١٩٧٥ وحتي ١٩٨٤، كما حصل من مهرجان جمعية الفيلم علي جائزة أحسن تصوير عن أفلامه: زائر الفجر ١٩٧٥- آه يا ليل يا زمن ١٩٧٧ - الصعود إلي الهاوية ١٩٧٩- سرقات صيفية ١٩٨٧ - إسكندرية كمان وكمان ١٩٩٠- مرسيدس ١٩٩٤ - أضحك الصورة تطلع حلوة ١٩٩٨- إسكندرية نيويورك ٢٠٠٥. بالإضافة إلي عضويته في لجنة التحكيم المهرجان.

 

وكانت وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة٬ إيناس عبد الدايم٬ قد نعت الدكتور رمسيس مرزوق مدير التصوير الذى غيبه الموت٬ وقالت أن الراحل أحد رواد فن التصوير السينمائى المصرى، وأضافت أنه لقب بفارس الظل والنور٬ حيث تميز برؤية فنية عبقرية برزت من خلال زوايا التصوير التى كانت مفتاح سر نجاح الكثير من الأعمال٬ مؤكدة أن بصماته ستبقى علامة بارزة فى تاريخ الابداع السينمائى .

 

وكان قديس الظل والنور رمسيس مرزوق٬ قد ولد في الأول من يونيو 1940 .عمل مع كبار المخرجين في السينما المصرية٬ من بينهم المخرج حسن الإمام٬ حيث شاركه أفلام: "عجايب يا زمن"٬ "بمبة كشر" و"عصر الحب". المخرج صلاح أبو سيف فيلم "وسقطت في بحر العسل" والمخرج أشرف فهمي في فيلم "وصمة عار"٬ كما كان مدير التصوير لآخر أفلام المخرج الراحل رضوان الكاشف "ليه يا بنفسج".

رمسيس مرزوق كنيسة مارى جرجس هليوبوليس مصر الجديدة فارس الظل والنور صلاح أبو سيف حسن الإمام رضوان الكاشف ليه يا بنفسج

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