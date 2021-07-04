ألمانيا تصنف قبرص وكتالونيا مناطق إصابة خطرة

يتم في ألمانيا تصنيف كل من قبرص ومقاطعة كتالونيا الإسبانية منطقتي إصابة خطرة إضافيتين بفيروس كورونا بدءا من اليوم الأحد.



و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أن معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض أعلن أمس الجمعة أن هناك ثلاث مناطق أخرى في أسبانيا والنرويج صنفت أيضًا مناطق خطر.



ومع ذلك لن يكون لهذه الخطوة أثارًا واقعية على المصطافين، حيث يجب فحص المسافرين جوًا عند الوصول إلى الأراضي الألمانية على أي حال ولم يعد التزام الحجر الصحي ساريًا، ويعتبر تصنيف مكان ما كمنطقة خطرة نصيحة غير مباشرة من وزارة الخارجية الألمانية بعدم السفر إلى هذه المنطقة.



ويتم تصنيف البلدان والمناطق على أنها مناطق خطر عندما تزيد معدلات العدوى فيها عن خمسين شخصًا لكل مئة ألف نسمة من سكانها خلال سبعة أيام، ويعتبر هذا المعدل أدنى مستوى من المخاطرة.



و اعتبارًا من غدًا الأحد فصاعدًا سيتم إزالة منطقة واحدة في كرواتيا، إضافة إلى جزر دوادلوب وأروبا في منطقة الكاريبي من قائمة المخاطر.



وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 183.03 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و 119337.



و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.