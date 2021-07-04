كوبا تسجل 3475 إصابة جديدة بكورونا

أفادت وزارة الصحة الكوبية بأنه تم تسجيل 3475 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل إصابات يومي في البلاد منذ بداية الجائحة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 200728 شخصا.



ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1337 حالة.



وتخطط كوبا لتطعيم كامل سكانها هذا العام. و في الوقت الحالي، حصل 1.25 مليون من أصل 11 مليون مواطن على التطعيم بالكامل باستخدام اللقاحات المحلية.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و تركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، و إيطاليا، و ألمانيا، و إسبانيا، والأرجنتين، و كولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.