الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوبا تسجل 3475 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في كوبا
كورونا في كوبا

أفادت وزارة الصحة الكوبية بأنه تم تسجيل 3475 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو أعلى معدل إصابات يومي في البلاد منذ بداية الجائحة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 200728 شخصا.
 

ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1337 حالة.
 

وتخطط كوبا لتطعيم كامل سكانها هذا العام. و في الوقت الحالي، حصل 1.25 مليون من أصل 11 مليون مواطن على التطعيم بالكامل باستخدام اللقاحات المحلية.


وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، و تركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، و إيطاليا، و ألمانيا، و إسبانيا، والأرجنتين، و كولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كورونا المستجد كورونا إصابة جديدة إصابة جديدة بكورونا كوفيد كوفيد-19 كورونا المستج بكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

تقرير أمريكى: قاعدة 3 يوليو أحدث مثال على سعى مصر لتطوير جيشها

الانخفاض مستمر.. الصحة: 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و27 وفاة

بالأسماء.. تعرف على بعثة المنتخب الأوليمبى المسافرة إلى طوكيو

شكرى: قدمنا مجلد كامل لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.. ولن نهدر أى نقطة من مياه النيل

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: إيران خلف الهجوم على سفينة تجارية بالمحيط الهندى

حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس