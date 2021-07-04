الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ذهب لدفن جارته عقب صلاة العصر فدُفن بجوارها عقب العشاء فى الغربية

جثة
جثة

إتشحت منطقة كفر عنان بمدينة زفتي بالسواد حزنًا علي رحيل سيدة ورجل من نفس المنطقة بل ومن نفس الشارع، الأولى عن عمر يناهز الرابعة والسبعين والآخر عن عمر يناهز الستين عام وهم جيران منذ نعومة أظافرهم.

 

البداية عندما توفيت صباح أمس السبت، رتيبة يوسف الجندى، 74 عام، من سكان شارع المعهد الديني بمنطقة كفر عنان بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، وتم تشييع جنازتها عصر أمس إلي مقابر الأسرة بمنطقة كفر عنان، وخلال تشيع الجنازة سقط إبن نفس المنطقة، حامد محمد عجيل، ليحمله آهالي المنطقة من المقابر إلي بيته ثم يعودون به مشيعينه إلي مثواه الأخير عقب صلاة العشاء.

 

وإتفق العائلتين علي إستقبال العزاء في نفس السرادق بنفس الشارع، حيث إرتبطت الأسرتين الجارتين منذ سكنهما بالشارع قبل سنوات بعيدة، حتى إرتبطا في الموت وزارهم في يوم واحد ليفقد الشارع والمنطقة شخصين بطريقة دراماتيكية أدمت القلوب قبل العيون بالمنطقة.

 

وأكد أهالي المنطقة أن الجميع مصدومين من خبر وفاة السيدة والرجل على حد السواء فكلاهما كانا بالشارع صباح أمس السبت وتم تشييع السيدة عقب صلاة العصر والرجل عقب صلاة المغرب، دون أي سابق إنذار، وكأن القدر يختبر صبر العائلتين وأهالي المنطقة بأصعب إختبار.

مواقع التواصل يوسف سكتة قلبية البرلمانية تشييع جثمان التواصل الاجتماعي محافظة الغربية رواد مواقع التواصل الاجتماعي تواصل الاجتماعي مثواه الأخير صلاة المغرب وفاة رجل اثناء تشييع سيدة شخصين منطقة مقابر صلاة الشعب محافظ صلاة العشاء صلاة العصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

تقرير أمريكى: قاعدة 3 يوليو أحدث مثال على سعى مصر لتطوير جيشها

الانخفاض مستمر.. الصحة: 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و27 وفاة

بالأسماء.. تعرف على بعثة المنتخب الأوليمبى المسافرة إلى طوكيو

شكرى: قدمنا مجلد كامل لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.. ولن نهدر أى نقطة من مياه النيل

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: إيران خلف الهجوم على سفينة تجارية بالمحيط الهندى

حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس