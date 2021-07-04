«آراب نيوز»: قاعدة «3 يوليو» البحرية إضافة لقدرات مصر التنموية

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" أهمية افتتاح مصر، أمس السبت، قاعدة "3 يوليو" البحرية، مشيرة إلى أنها أكبر قاعدة بحرية لمصر على طول البحر الأبيض المتوسط وتمثل إضافة لقدرات البلاد التنموية ورسالة سلام وتنمية بعد نجاح مصر في القضاء على الفكر المتطرف.

وأشارت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح القاعدة البحرية "3 يوليو" بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح على الساحل الشمالي الغربي لمصر، بحضور عدد من القيادات بوزارة الدفاع والأشقاء العرب من بينهم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأضافت أن الرئيس السيسي قدم التحية للقوات البحرية خلال تفقده الوحدات البحرية الجديدة بقاعدة 3 يوليو البحرية، بعد التوقيع على وثيقة التأسيس ورفع العلم المصري.

ونقلت الصحيفة عن الفريق أحمد خالد حسن سعيد قائد القوات البحرية، قوله إن "افتتاح قاعدة 3 يوليو يعد قلعة جديدة وقدرة تضاف لقدرات البلاد التنموية ضمن برنامج تحديث شامل للقوات المسلحة في إطار رؤية شاملة للقيادة السياسية".

رسالة سلام وتنمية

وأضافت الصحيفة أن قائد القوات البحرية أكد أن القاعدة الجديدة تبعث برسالة سلام وتنمية، مشيرا إلى أن مصر تنفذ خطة للتقدم بعد تحقيق النصر على الإرهاب والتطرف بأسلحة الفكر والتنمية الشاملة.

وتابعت: "تعد قاعدة 3 يوليو أحدث قاعدة عسكرية مصرية على البحر المتوسط ​​، وتهدف بحسب بيان رئاسة الجمهورية إلى تأمين البلاد في الاتجاهين الاستراتيجيين الشمالي والغربي والحفاظ على مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحري والمحافظة عليها وعلى الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية".

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ولفتت" آراب نيوز" إلى أنه يتم إطلاق مراكز الدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحر الأحمر والمتوسط ​​لمواجهة أي تحديات ومخاطر قد تكون موجودة في المنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

منصة لحماية الأمة

وأوضحت أن وزارة الدفاع كانت أعلنت قبل أيام أن قاعدة 3 يوليو العسكرية البحرية تمثل منصة ونقطة انطلاق لحماية مقدرات الأمة المصرية، على امتداد الاتجاهين الشمالي والغربي الاستراتيجي للبلاد.



وأضافت أن قاعدة 3 يوليو البحرية تشهد مناورة قادر 2021، والتي تعد واحدة من أكبر التدريبات العسكرية بالبلاد.