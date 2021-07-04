سهير السمان تناقش «يحدها من الشمال» بأتيليه القاهرة.. الليلة

على هامش فعاليات الدورة الثانية والخمسين لمعرض القاهرة الدولي٬ يعقد بأتيليه القاهرة٬ بمقره الكائن بشارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ لقاء مفتوح لمناقشة وتوقيع المجموعة القصصية "يحدها من الشمال"٬ للكاتبة اليمنية سهير السمان٬ والصادرة مؤخرا عن دار ميريت للنشر والتوزيع .

ويناقش المجموعة كل من: الناقد الدكتور مدحت الجيار٬ والناقد إبراهيم النحاس٬ والفنان والتشكيلي أحمد الجنايني.

وتضم المجموعة القصصية "يحدها من الشمال" للكاتبة سهير السمان٬ 18 قصة قصيرة، وهي: "يحدها من الشمال، وشم، الحديقة الخلفية، نصف وجه، سيقان بلقيس، محاولة أخرى للحياة، حيابك، حقيبة، تسجيل دخول، طريقتان للقتل، احتراق، اغتيال، ضربة شمس، بلا أرض، ليست العينين، شرفة من ليل".

وتختتم المجموعة بكلمة للدكتور أيمن تعيلب أستاذ النقد الأدبي المعاصر، جاء فيها أن "الإطار الفكري الذى تنطلق منه القاصة في هذه المجموعة هو هاجس الرحيل والموت والاغتراب والوحشة الإنسانية الشجية لكنه لا يُعدوا هذا الهاجس الأولى في الواقع أن يكون ذريعة وحافزًا لعملية الخلق".

لقد استطاعت سهير السمان بحرفية ممتعة أن تصمم أشكالها الجمالية القصيرة تصميما رصينا يجمع بين التوازن والوحدة والاستمرار في بنية الشكل نفسه بمعنى أن حققت في نصوصها هذا التوازن الممتع الدال بين العناصر الجمالية الداخلية التي تبني النص من خلال وحدة انطباع إنساني نراه مبثوثا على كافة مكونات الشكل القصصى لديها في العنوان والكلمات والتراكيب والصور والإيقاعات والإيماءات والتصورات، فكأن القصة بلورة متناهية الصغر لكنها بالغة الإشعاع والأناقة والإحكام قادرة على توتير الجدل بين عناصرها الجمالية المتشابكة مما أفسح من المجال الروحي والخيالي والدلالي للقصة من جهة، وخلق مساحات شاسعة من الاستجابة الخلاقة بينها وبين قرائها من جهة أخرى.

وتشارك الكاتبة سهير السمان٬ في معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ من خلال مجموعتها القصصية "يحدها من الشمال"٬ بالإضافة إلى كتاب آخر بعنوان "الرواية اليمنية في الألفية الثالثة"٬ والصادر عن دار النابغة للنشر.

ويضم الكتاب أربعة فصول من الدراسات النقدية المهمة وهي: الفصل الأول الإيقاع الزمني – "أجيلاس" أنموذجا. الفصل الثاني الراوي وانفصام الذات في "تراي تشيزفرونيا"٬ الفصل الثالث الفضاء في الرواية اليمنية.أزمة المكان، بين روايتي "نصف إراداة" و"حصن الزيدي". أما الفصل الرابع فيتناول الرواية اليمنية الجديدة بين التشكيل والرؤية.

يشار إلى أن "سهير السمان"٬ سبق وصدر لها: المجموعة قصصية "موعد آخر"٬ ومجموعة ثانية تحت عنوان "جزء من النص مفقود". ولها تحت الطبع ديوان شعري بعنوان "ما يشبه الحزن".