حنان ترك تتألق بالـ«بوركينى»

شاركت الفنانة حنان ترك، متابعيها، لحظات ممارستها الألعاب المائية، وذلك من خلال خاصة الاستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام".

وظهرت حنان ترك خلال إطلالتها، وهي ترتدي المايوه الخاص بالمحجبات «البوركيني» وتقضي أجواء ممتعة في المياه، لتعيد إلى الأذهان واقعة "فتاة البوركيني"، التي ترجع إلى دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي، التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نشرها فيديو أعربت خلاله عن غضبها بعد منعها من نزول حمام السباحة في أحد المجمعات السكنية بسبب ارتدائها الـ"البوركيني".

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