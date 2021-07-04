الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حنان ترك تتألق بالـ«بوركينى»

حنان ترك
حنان ترك

شاركت الفنانة حنان ترك، متابعيها، لحظات ممارستها الألعاب المائية، وذلك من خلال خاصة الاستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات، "إنستجرام".

وظهرت حنان ترك خلال إطلالتها، وهي ترتدي المايوه الخاص بالمحجبات «البوركيني» وتقضي أجواء ممتعة في المياه، لتعيد إلى الأذهان واقعة "فتاة البوركيني"، التي ترجع إلى دينا هشام ابنة الدكتورة هبة قطب استشاري الطب الجنسي، التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الأيام القليلة الماضية، بعد نشرها فيديو أعربت خلاله عن غضبها بعد منعها من نزول حمام السباحة في أحد المجمعات السكنية بسبب ارتدائها الـ"البوركيني".

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