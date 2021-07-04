ضبط ١٠٤ طن حاصلات زراعية مجهولة المصدر  بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية .

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بشن حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين أسفرت عن تم ضبط محطة حاصلات زراعيه تعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة وضبط ١٠٤ طن حاصلات زراعيه مجهولة المصدر .

كما تم ضبط احد محلات جزاره تقوم بالعرض للبيع لحوم بلديه ذبيح خارج المجازر الحكوميه ،و ضبط عدد ٢محضر بكميه ٥٣ ك اسماك مجمده غير صالحه للاستهلاك الآدمي لتغير صفاتها الطبيعيه،و ضبط محضر ٣٥ عبوة مواد غذاءيه متنوعه منتهية الصلاحية،وتم ضبط محضر ٥٠ عبوه بويات منتهيه الصلاحية،و تحرر عدد ٧ محاضر عدم الاعلان عن الأسعار.

وتحررت المحاضر اللازمه وجارى العرض على النيابة العامة.

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وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة قد تمكنت من ضبط أحد الأشخاص يقوم بتجميع كميات من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها في عبوات أخري وهذه الأنواع باهظة الثمن، وتم ضبط المكان المذكور والتحفظ على عدد 455 شيكارة زنة 10كجم المنشأ ايطالي منتهية الصلاحية بإجمالي أربعة أطنان ونصف تم التحفظ عليها في احد المخازن وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

هذا وقد شدد محافظ البحيرة علي ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الاسواق وتحقيق الانضباط مع اتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفين.