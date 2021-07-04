تفاصيل إنتاج 10 ملايين جرعة من لقاح «سينوفاك» فى مصر

كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن أن مصنع فاكسيرا لإنتاج اللقاحات سوف ينتهي من إنتاج ما يقرب من 10 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك المصري بنهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أن المصنع أنتج حتى الآن نحو 650 ألف جرعة من لقاح سينوفاك.

وأكد المصدر لـ"الدستور"، أن هيئة الدواء المصرية سوف تبدأء في إجراء الدراسات الثبات على اللقاح، والتي لا تستغرق سوى أيام بسيطة ويمكن تطعيم المواطنين باللقاح المصري في شهر أغسطس المقبل.

وأشار المصدر إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان سوف تستقبل خلال أيام مواد خام من المواد المصنعة للقاح سينوفاك تكفي لتصنيع 7.5 مليون جرعة أخرى من اللقاح، مشيرا إلى أن المراحل التالية للتصنيع لن تخضع لدراسات الثبات وسيتم طرحها في مراكز التطعيمات بشكل مباشر.

وكشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن أن الوزارة تدرس فرضية تطعيم المواطنين الذين حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا بنوع لقاح آخر في الجرعة الثانية لإعطاء مناعة أكبر.

وأوضح المصدر، أن وزارة الصحة في انتظار رأي منظمة الصحة العالمية حول استخدام لقاحين معا وتأثيرهم، لافتًا إلى أن وزارة الصحة كانت قد ناشدت المواطنين للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتجنب الإصابة بالفيروس والحد من الأعراض الجانبية المصاحبة للإصابة.



ولفت المصدر إلى أنه تم تسجيل أكثر من 8 ملايين مواطن للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا عبر الموقع الالكتروني المخصص لتلقي طلبات المواطنين للحصول على اللقاح، وتم تلقيح أكثر من 4 مليون مواطن حتى الآن.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان أن التطعيم سوف يقي المواطنين من الإصابة بالفيروس خاصة إذا حدثت موجة رابعة هلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الوزارة تسعى إلى توفير أكبر كمية من اللقاحات التي يتم استيرادها من الخارج بجانب اللقاحات التي سيتم تصنيعها في مصر تحت اشراف منظمة الصحة العالمية.



وأوضح المصدر أنه سيتم تصنيع ما يقرب من 10 ملايين جرعة شهريًا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وهو ما سيساهم في تطعيم عدد كبير من المواطنين، بالإضافة إلى تصدير الفائض للدول المجاورة، والتوسع في تدشين مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا لتوفير أماكن أكثر والحد من التزاحم داخل الوحدات الصحية والمراكز التي يتم تطعيم المواطنين بها.

وكانت قد أكدت الدكتورة هالة رايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر تعاقدت على حوالي 120 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ولكن ما توفر حوالي 10 ملايين جرعة فقط بسبب الطلب العالمي الكبير على اللقاحات.

وفي ذات السياق كشف مصدر بوزارة الصحة والسكان، عن أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان شددت على اتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية المشددة في كافة منافذ البلاد وفحص كافة الوافدين من الخارج لعدم السماح بدخول متحورات فيروس كورونا المنتشرة في عدد من الدول أهمها دلتا الهندي والمتحور الذي ظهر في بيرو.

وأوضح المصدر لـ"الدستور" أنه منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا في بيرو "متحور بيرو" وأنها تدرس طبيعته وسرعة انتشاره، كما اتخذت وزارة الصحة التدابير الاحترازية اللازمة على كافة موانئ ومنافذ البلاد لعدم دخول مثل ذلك المتحور إلى البلاد.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الجمعة، عن رصد متحور لفيروس كورونا جديد في بيرو ويتم الآن تحليل تسلسله الجيني، مؤكدة أنه محط أنظار العالم هذه الأيام، مشيرة إلى أنه يجب على المواطنين الحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لتجنب الإصابة بالفيروس والتصدي للمتحورات الجديدة من الفيروس التي قد تكون أكثر انتشارًا.

وأكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر خالية من متحور دلتا حتى آخر تحليل جيني يوم الثلاثاء الماضى فى معامل وزارة الصحة والجامعات، لافتة إلى أننا لسنا بعيدين عن الإصابة بدلتا.

وأوضحت أن التأخير يجعلنا نستكشف تجارب دول العالم فى التعامل مع سلالة دلتا وعلاقته باللقاحات والأدوية، والوقوف على كافة الدراسات ومتابعة التسلسل الجيني، مؤكدة أن هناك إجراءات مشددة بالمطارات لمنع دخول سلالات متحورة، لافتة إلى أن سلالة دلتا تختلف عن باقى السلالات في أنها سريعة الانتشار فقط.