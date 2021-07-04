الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تطالب السيدات بضرورة الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم للجنين

سيدة حامل
سيدة حامل

طالبت وزارة الصحة والسكان السيدات بالتوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف المبكر على الأمراض المنتقلة من الأم للجنين مثل الالتهاب الكبدي ب، وبكتيريا الزهري، وفيروس نقص المناعة البشري.

 

وأوضحت وزارة الصحة والسكان في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الوزارة تقدم الكشف والعلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين.

 

وأشارت وزارة الصحة والسكان أن الوحدات الصحية تستقبل السيدات يوميًا من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ ظهرًا. 

 

وكانت وزارة الصحة والسكان أكدت أن مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بهدف خفض إصابات السيدات بتلك الأمراض وعدم انتقالها إلى الجنين، موضحة أن المبادرة تشمل متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس، موضحة أنه تم فحص حوالي 736 ألف سيدة من خلال المبادرة، منذ انطلاقها.

 

وأكدت الوزارة على تكثيف البرامج التدريبية لـ مقدمي الخدمة بـ مبادرة الرئيس للعناية بصحة الأم والجنين، لتقديم كافة سبل الدعم الطبي والنفسي للسيدات ممن تثبت إصابتهم خلال فحوصات المُقبلين على الزواج، ورفع الوعي الصحي لهم، مشددة على الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بهم.

 

ولفتت الوزارة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تتابع سير العمل بمبادرة الرئيس للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، موجهة بزيادة عدد الأجهزة الطبية المستخدمة بالمبادرة للكشف على الأطفال بجميع الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه تم فحص حوالي 1.5 مليون طفل، منذ إنطلاق المبادرة في شهر سبتمبر عام 2019.

 

وتابعت الوزارة أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أكدت على تكثيف الدورات التدريبية لمقدمي الخدمة بكافة المبادرات الرئاسية الصحية تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك في إطار استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مؤكدة على ربط قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرات بـ المجمع المتكامل لإصدار الوثائق المؤمنة والذكية، وذلك في إطار دعم استراتيجية الدولة للميكنة والتحول الرقمي.

وزارة الصحة والسكان مبادرة الأم والجنين الوحدات الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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