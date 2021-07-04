طاجيكستان تفرض التطعيم الإلزامى ضد كورونا

أعلنت السلطات الطاجيكية فرض التطعيم الالزامي ضد كوفيد 19- لجميع البالغين.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، قالت السلطات في طاجيكستان إنه يجب تطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا بشكل عاجل.



ويتم تقديم التطعيمات باستخدام لقاح أسترازينيكا المصنوع في الهند، بالإضافة إلى اللقاح الصيني كورونافاك.



وسجلت طاجيكستان، التي يزيد عدد سكانها عن 9 ملايين نسمة، 21 إصابة جديدة بكورونا المستجد "كوفيد-19".



وسجلت منذ بداية الجائحة 13569 إصابة بالفيروس و 92 حالة وفاة، وفقا للإحصاءات الرسمية.

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 183.03 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و119337.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، و الهند، و البرازيل، و المملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.