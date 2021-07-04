تقرير أمريكى: قاعدة 3 يوليو أحدث مثال على سعى مصر لتطوير جيشها

سلطت صحيفة "لاس فيجاس صن" الأمريكية الضوء على افتتاح مصر قاعدة "3 يوليو" البحرية بمدينة جرجوب بمحافظة مطروح، مشيرا إلى أن مصر قامت خلال السنوات الأخيرة بتحديث جيشها وقواتها البحرية وشراء أسلحة متطورة وفتح قواعد عسكرية في جميع أنحاء البلاد لتأمين حدودها.

وذكرت الصحيفة، في تقرير على موقعها الإلكتروني أمس السبت، أن قاعدة "3 يوليو" تعد أحدث مثال على القواعد العسكرية المصرية التي دشنتها الحكومة لتأمين حدودها، مضيفة أن القاعدة التي جرى افتتاحها على الساحل الشمالي الغربي لمصر، تهدف إلى تأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وتأمين خطوط النقل البحرية، والمحافظة على الأمن البحري.

وأشار التقرير إلى أن افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية العسكرية، السبت، جاء بحضور عدد من القيادات بوزارة الدفاع والأشقاء العرب من بينهم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد منفي، مضيفة أن القاعدة تعد واحدة من أكبر القواعد البحرية العسكرية في منطقة الشرق الأوسط.

- سر اختيار اسم "3 يوليو" للقاعدة العسكرية الجديدة

ولفت التقرير إلى أن القاعدة حملت اسم "3 يوليو" في إشارة إلى يوم إعلان الجيش المصري عزل محمد مرسي بعد ثورة شعبية انطلقت في 30 يونيو 2013، احتجاجا على حكم جماعة الإخوان والتي وصفته الصحيفة بأنه كان "مثيرا للانقسام".

ونوه التقرير الأمريكي بأن مصر افتتحت في عام 2017 قاعدة عسكرية تقع في مدينة الحمام بمحافظة مطروح تحمل اسم اللواء محمد نجيب، أول رئيس لمصر بعد ثورة 23 يوليو، وتعد أكبر قاعدة عسكرية في أفريقيا والشرق الأوسط.

وتقع قاعدة 3 يوليو العسكرية عند بلدة النجيلة على مسافة 70 كيلومتراً غرب مدينة مرسى مطروح.

ووفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية، تعد قاعدة ٣ يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي وصون مقدراتها الاقتصادية وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.