الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وصول دفعة جديدة من لقاح «سبوتنيك V» لجواتيمالا

سبوتنيك V
سبوتنيك V

أعلنت الحكومة الجواتيمالية أن طائرة تحمل دفعة رابعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وصلت إلى مطار العاصمة جواتيمالا سيتي.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية: "تم تسليم شحنة من لقاحات "سبوتنيك V" الروسي في مطار "لا أورورا"، حيث ستعزز هذه الجرعات من خطة التطعيم الوطنية ضد كورونا".

 

وقالت وزيرة الصحة في جواتيمالا ماريا أميليا فلوريس، إن "شحنة اللقاح الروسي سترسل لحملة تطعيم المعلمين، التي ستبدأ يوم الاثنين".

 

وقال وزير الخارجية الجواتيمالية بيدرو برولو في وقت سابق، إن "الأطراف تجري محادثات لمراجعة عقد اللقاح ليشمل كذلك لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة".

 

وتمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في غواتيمالا في نهاية فبراير الماضي، مع البدء بشحن الجرعات الأولى في مايو ويونيو.

 

وتستخدم السلطات في غواتيمالا أيضا لقاحات "مودرن" و"إسترازينيكا"، التي يتم توفيرها مجانا عبر آلية "كوفاكس" الدولية في برنامج التحصين للسكان، ومن المتوقع أن يتم شحن لقاح "فايزر" خلال الأيام المقبلة.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

جديدة وصول روسي جواتيمالا لقاح سبوتنيك V لقاح سبوتنيك سبوتنيك وصول دفعة جديدة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

الانخفاض مستمر.. الصحة: 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و27 وفاة

شكرى: قدمنا مجلد كامل لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.. ولن نهدر أى نقطة من مياه النيل

سقوط مايا دياب فى كواليس حفلها «إكسبلور» وإصابة يدها (فيديو)

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

جونسون يعلق على تأهل إنجلترا لنصف نهائى يورو 2020

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: إيران خلف الهجوم على سفينة تجارية بالمحيط الهندى

حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس