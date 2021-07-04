وصول دفعة جديدة من لقاح «سبوتنيك V» لجواتيمالا

أعلنت الحكومة الجواتيمالية أن طائرة تحمل دفعة رابعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي، وصلت إلى مطار العاصمة جواتيمالا سيتي.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية: "تم تسليم شحنة من لقاحات "سبوتنيك V" الروسي في مطار "لا أورورا"، حيث ستعزز هذه الجرعات من خطة التطعيم الوطنية ضد كورونا".

وقالت وزيرة الصحة في جواتيمالا ماريا أميليا فلوريس، إن "شحنة اللقاح الروسي سترسل لحملة تطعيم المعلمين، التي ستبدأ يوم الاثنين".

وقال وزير الخارجية الجواتيمالية بيدرو برولو في وقت سابق، إن "الأطراف تجري محادثات لمراجعة عقد اللقاح ليشمل كذلك لقاح "سبوتنيك لايت" ذي الجرعة الواحدة".

وتمت الموافقة على استخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي في غواتيمالا في نهاية فبراير الماضي، مع البدء بشحن الجرعات الأولى في مايو ويونيو.

وتستخدم السلطات في غواتيمالا أيضا لقاحات "مودرن" و"إسترازينيكا"، التي يتم توفيرها مجانا عبر آلية "كوفاكس" الدولية في برنامج التحصين للسكان، ومن المتوقع أن يتم شحن لقاح "فايزر" خلال الأيام المقبلة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.