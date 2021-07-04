الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الصحة» تشدد على تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات لتقوية المناعة ضد كورونا

تناول الأغذية الغنية
تناول الأغذية الغنية بالفيتامينات

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أن تناول الأغذية الغنية بالڤيتامينات تقوي مناعة الجسم ضد الأمراض وخاصة فيروس كورونا، مشددة على ضرورة تناول وجبات غنية بالعناصر الغذائية التي تحتوي على البروتينات والحديد والزنك.

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه من الضرورى تناول الاغذية الغنية بفيتامين سي مثل الموالح واليوسفي والبرتقال والفلفل الحلو و الليمون والبروكلي والسبانخ.

وكشفت وزارة الصحة عن نخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا أمس السبت وذلك بعد أن أعلنت، السبت، عن خروج 903 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 213628  حتى أمس السبت.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 181 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 27 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 281903 من ضمنهم 213628 حالة تم شفاؤها، و 16242 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ

وزارة الصحة والسكان الفيتامينات فيروس كورونا فيتامين سى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تعرف على بعثة المنتخب الأوليمبى المسافرة إلى طوكيو

جامعة طنطا تصدر كتاب «نموذج الإدارة بالأهداف» لإعادة الهيكلة الإدارية والمالية

على جمعة: المنتحر ليس بكافر

نائب محافظ سوهاج يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بجرجا

فتح حدائق مدينة بنى سويف مجانًا للأهالى طوال أيام الأسبوع

شكرى: قدمنا مجلد كامل لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.. ولن نهدر أى نقطة من مياه النيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مسئولون إسرائيليون: إيران خلف الهجوم على سفينة تجارية بالمحيط الهندى

حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس