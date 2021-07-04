الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

العراق.. مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين باستهداف المسلحين لخطوط نقل الطاقة

العراق
العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين بهجمات طالت شبكات الكهرباء، وأدت إلى تخريب 61 خطا رئيسيا للطاقة.

 

وقالت الخلية في بيان عنها إنه "تم اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة بجهد حكومي مضاعف، بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال ترؤسه لاجتماع خلية الأزمة، حيث وجه الجهات الحكومية كافة، بتوفير كل التسهيلات للمعالجات العاجلة للإشكالات التي تعاني منها شبكة الكهرباء الوطنية، والعمل على توفير الحماية اللازمة لأبراج الطاقة الكهربائية من الاستهدافات المتكررة".

 

وأضافت: "تعرضت الخطوط الرئيسة لنقل الطاقة الكهربائية لهجمات إرهابية ممنهجة خلال الأيام العشرة الماضية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، أسفرت هذه الهجمات التي نفذت عبر إطلاق الصواريخ وزرع العبوات الناسفة واستخدام الأسلحة القناصة لاستهداف أسلاك الطاقة، عن مقتل وإصابة 18 شخصا من ضمن الملاكات الهندسية والفنية، وتدمير 61 خطا رئيسا لنقل الطاقة".

 

وتابعت: "آخر استهدف تم على الخطوط الناقلة بين أربيل ومخمور، ما أسهم في انعدام تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم البلاد، فضلا عن حدوث حالات تجاوزات على الشبكة الوطنية والمحطات في المناطق الجنوبية".

 

وأشارت إلى "تمكن الملاكات الهندسية والفنية في وزارة الكهرباء، من الوصول إلى إنتاج 16 ألف ميجا واط من الطاقة لتلبية حاجة المواطنين".

 

وفي وقت سابق ، أفاد مصدر أمني عراقي، بوقوع قتلى وجرحى جراء هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار.


وقال المصدر - حسبما نقلت قناة السومرية نيوز - إن "خلايا داعش أقدمت على شن هجوما من 5 محاور ضمن مقتربات بحيرة حديثة في الأنبار، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين" ، مشيرا إلى أن هناك استنفارا أمنيا.

 

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، القبض على 7 إرهابيين ينتمون لعصابات تنظيم "داعش" في كركوك والموصل.


وذكرت الوزارة، في بيانها، الذي أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، أنه "بناءً على معلومات مؤكدة عن مجموعة من الأهداف الإرهابية في محافظة كركوك، ألقت عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية القبض على شبكة إرهابية مكونة من ستة عناصر ينتمون لعصابات تنظيم داعش الإرهابي".

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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