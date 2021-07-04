الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 4550 كيلو من مبيدات منتهية الصلاحية فى البحيرة

المحاسب مجدي الخضر
المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية المحددة والتأكد من إتباع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية.

 

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة حملة تموينية مكبرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، والعميد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص يقوم بتجميع كميات من المبيدات الزراعية منتهية الصلاحية وإعادة تعبئتها في عبوات أخري وهذه الأنواع باهظة الثمن، وتم ضبط المكان المذكور والتحفظ  على 455 شيكارة زنة 10كجم المنشأ ايطالي  منتهية الصلاحية بإجمالي أربعة أطنان ونصف تم التحفظ عليها في احد المخازن وتم تحرير محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وفى ذات السياق نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين بقيادة العميد وجدى الصيرفي أمس السبت حملات مكبرة على المخابز والمحال التجارية بنطاق مركزي شبراخيت وأبوحمص ومدينة النوبارية، أسفرت تلك الحملات عن تحرير ٤١ محضر ضد أصحاب مخابز بلدية  لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق ، كما تم ضبط محل لبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية.

 

كما قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور والتموين ومباحث التموين والطب البيطري ومفتشى الأغذية بمديرية الصحة والتفتيش الصيدلى خلال الأسبوع الماضى بحملة مكبرة بنطاق مركز دمنهور أسفرت عن المرور علي الأسواق والمصانع والمخابز والمحال التجارية ومحال بيع المواد الغذائية وتم ضبط٢٩٠٠٠ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية بإجمالي واحد طن ونصف تقريبا بأحد المخازن، و٣٩ قرص جبنة رومي زنة القرص ١٢ كيلو بإجمالي 468  كيلو غير صالحة للإستهلاك الآدمي وعليها علامات تعفن، و١٢٥ عبوة منظفات مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية باحدي مخازن المنظفات، ١١٠ كجم عجوة وملبس منتهي الصلاحية بأحد المخابز السياحية.

وزارة التموين البحيرة مباحث التموين حملات محافظ البحيرة

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وائل لطفي

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