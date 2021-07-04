جونسون يعلق على تأهل إنجلترا لنصف نهائى يورو 2020

علق رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على تأهل منتخب بلاده لنصف نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، بعد فوزه على نظيره الأوكراني.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال بوريس جونسون: "أداء متميز من لاعبي منتخب إنجلترا الليلة".

وأضاف رئيس وزراء بريطانيا: "نحن جميعا وراءكم في الدور نصف النهائي.. أحضروا الكأس إلى أرض الوطن".

وتأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا لكرة القدم بعد فوزها العريض على أوكرانيا برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما يوم السبت على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة الإيطالية روما.



وبهذا الفوز العريض، تأهلت إنجلترا إلى نصف نهائي أمم أوروبا "اليورو" للمرة الأولى منذ عام 1996 عندما خسرت على أرضها بركلات الترجيح أمام ألمانيا التي حصدت اللقب لاحقا بفوزها في النهائي على التشيك 2-1.

وسيقابل المنتخب الإنجليزي في المربع الذهبي من البطولة القارية العريقة، المنتخب الدنماركي الفائز في وقت سابق اليوم على نظيره التشيكي 2-1.

وانطلقت نهائيات النسخة الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2020" المؤجلة عاما كاملا بسبب كورونا، في الـ11 من يونيو الماضي وتستمر حتى الـ11 من يوليو الجاري، وتقام بتنظيم مشترك في 11 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة احتفالا بالذكرى الستين لانطلاقها، وهي مدن: "أمستردام، باكو، إشبيلية، بوخارست، بودابست، كوبنهاغن، غلاسكو، لندن، ميونخ، روما وبطرسبورج".

وفي وقت سابق، رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، المخاوف التي أثارتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها بريطانيا، بسبب حشود المشجعين الذين سيحضرون بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم.

وقال جونسون، في مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل، إنه "لا يعتزم إصدار أوامر بخفض أعداد الجماهير التي ستحضر المباريات المتبقية في البطولة في استاد ويمبلي، وستتم زيادة قدرة الاستاد الاستيعابية لأكثر من 60 ألف مشجع في مباراتي قبل النهائي والنهائي، وذلك بموجب خطة تجريبية أعلنت الأسبوع الماضي".

وأضاف: "بالطبع سنتبع الإرشادات الطبية والوقائية إذا تلقينا مثل هذا الاقتراح"، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وتابع: "حتى هذه اللحظة.. الموقف واضح تماما في المملكة المتحدة، وهو أن لدينا فعاليات محددة يمكن تنظيمها بعناية وبشكل منظم للغاية مع فحص كل من يذهب إلى هناك".

وعبرت ميركل عن قلقها من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) السماح بأعداد أكبر من الجماهير مع تفاقم أزمة فيروس كورونا والسلالة الجديدة (دلتا).

وقالت: "أشعر بالقلق ويساورني الشك فيما إذا كان هذا الأمر جيدا".