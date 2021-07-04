«ذا ناشيونال» تحتفى بقاعدة 3 يوليو

احتفت صحيفة "ذا ناشيونال" بافتتاح مصر القاعدة البحرية 3 يوليو قرب الحدود الليبية، أمس السبت، وقالت إن الاحتفال صاحبه تشغيل ما يقرب من 50 سفينة حربية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أمس السبت ، القاعدة البحرية مترامية الأطراف على البحر الأبيض المتوسط ​​بالقرب من الحدود الليبية، حيث رافق السيسي خلال الحفل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومحمد المنفي رئيس مجلس الرئاسة الليبي.

وهنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم السيسي وحكومة وشعب مصر بافتتاح القاعدة العسكرية، متمنيًا للبلاد مزيدًا من التقدم والازدهار، وفق بيان صدر بعد فترة وجيزة من الحدث.

وقال "الشيخ محمد" في منشور على تويتر: إن القاعدة "تعكس التقدم في القطاعات الحيوية في البلاد" تحت قيادة السيد السيسي.

وكتب الشيخ محمد: "سررت بمشاهدة هذا الإنجاز، وأنا واثق من استمرار تطور مصر".

ويعد افتتاح قاعدة 3 يوليو ، في منطقة جرجوب بالقرب من مدينة مرسى مطروح الساحلية ، هو الأحدث في سلسلة من المواقع العسكرية الجديدة التي تم تطويرها أو إنشائها منذ تولى السيد السيسي منصبه في عام 2014، حيث تم انشاء هذه القاعدة البحرية على البحر الأحمر، وأخرى بالقرب من ساحل البحر الأبيض المتوسط ​​في العلمين ، شمال غرب القاهرة.

وقال الأدميرال أحمد خالد حسن، قائد البحرية المصرية: "إنها إضافة استراتيجية لمصر"، وتابع: القاعدة تعكس بوضوح التزام مصر بحماية قناة السويس وتحقيق الأمن البحري.. وحماية المصالح الاقتصادية لمصر في البحر".

يأتي هذا فيما اشترت مصر ناقلات جند من فرنسا، وطائرات مقاتلة من روسيا، وغواصات ألمانية، وفرقاطات إيطالية، إلى جانب دبابات، وطائرات هليكوبتر حربية تتلقاها مصر بموجب برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية.

وبمناسبة افتتاح القاعدة ، بدأ تشغيل 47 سفينة بحرية أمس السبت من بينها فرقاطتان إيطاليتان وفرقاطة مصرية الصنع وغواصة و 14 زورقًا سريعًا و 28 سفينة مصفحة لنقل الكوماندوز.