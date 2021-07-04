موقع هندى يرشح مصر وجهة سياحية ممتعة ومنخفضة الميزانية

رشح موقع "موني كنترول" الهندي والناطق باللغة الإنجليزية، مصر من ضمن تسعة دول عالمية يمكن زيارتها بميزانية منخفضة لا تتجاوز 75000 روبية.

وقال الموقع إنه مع انخفاض حالات كورونا حول العالم بدأت العديد من بلدان العالم في فتح أبوابها لاستقبال الزوار، وقال الموقع: "هناك بعض الدول التي لا تحتاج الى ميزانية ضخمة لزيارتها وفي نفس الوقت قضاء أجازة ممتعة".

وأوضح الموقع قائمة مكونة من تسعة بلدان يمكن زيارتها والاستمتاع بها دون دفع أكثر من 75000 روبية.

القاهرة وجهة سياحية ممتعة ومنخفضة التكاليفة

وقال الموقع إنه من الممكن قضاء أربعة ليال في فندق "بيراميدزا" بسعر 18000 روبية؛ كما يمكن دفع 23000 روبية في مطار "لو ميريديان" القاهرة، أو أكثر من 17000 روبية في فندق "جولدن تيوليب فلامنكو" أو 36000 روبية في "شيراتون".

كما تبلغ متوسط تكلفة الوجبة في القاهرة ( بالجنيه المصري): بيتزا: 40؛ قهوة وشطيرة: 40؛ متوسط الغداء: 45؛ الوجبات السريعة: 30، كما أن غداء الفندق أرخص من العشاء.

وأيضًا يمكن قضاء رحلة في نايل "كروز" مع عشاء وعروض ترفيه بين 250 و350 جنيهًا.

جزر المالديف

كما رشح الموقع الهندي جزر المالديف كوجهة سياحية مميزة ومنخفضة التكاليف، وقال إنه في 15 يوليو ستستأنف جزر المالديف التأشيرة عند الوصول لدول جنوب آسيا.



وسيحتاج جميع السياح الذين يسافرون إلى نتيجة PCR سلبية لدخول جزر المالديف.

ويمكن قضاء 4 ليالٍ في "Medhufushi Island Resort" بسعر 22000 روبية أو أكثر؛ أكثر من 21000 روبية في "كريستال ساندز"، و35000 روبية في "فيلات كراون بيتش"، وتقدم معظم المنتجعات إقامة كاملة.

ولكن ستكون هناك تكلفة إضافية للانتقال إلى الجزيرة التي يقع فيها المنتجع، كما تبلغ تكلفة رحلات العودة على متن الطائرات البحرية 300 دولار أمريكي أو أكثر للشخص الواحد ويمكن الوصول إلى الجزر الأقرب إلى مطار مالي عن طريق قوارب تكلفتها أقل.