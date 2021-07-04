فلاح يطعن شقيقته بسكين ويسلم نفسه لأجهزة الأمن فى المنيا

قتل فلاح شقيقته طعنا بسكين في ظروف غامضة باحدي قرى مركز سمالوط في شمال محافظة المنيا وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها فيما يتم إستجواب المتهم الذي سلم نفسه طواعية لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية اخطارا بوقوع جريمة قتل بعزبة البيضاء التابعة لقريه دفش بمجلس قروي قلوصنا بمركز سمالوط شرق، حيث قتلت فتاه في العقد الثاني من عمرها، علي يد شقيقها ولم يتم معرفة السبب، ونقلت الجثة لمشرحة مستشفى اليوم الواحد، تحت تصرف النيابة العامة.

وذكر أحد الأهالي أن فتاة عزباء قتلها شقيقها طعنا بالسكين وأن الجميع فوجئ بالحادث الذي لم يتم كشف أسبابه حتي الآن.