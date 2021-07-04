الأحد 04 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

الدفاع الروسية: وصول طائرة تقل 23 طفلا أعيدوا من مخيمات سوريا

أطفال من مخيمات سوريا
أطفال من مخيمات سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية هبوط طائرة تابعة لها في مطار تشكالوفسكي بضواحي موسكو، تقل على متنها 23 طفلا روسيا أعيدوا من المخيمات السورية إلى روسيا.

 

وأعلن في وقت سابق اليوم أن وفدا روسيا وصل إلى مقر دائرة العلاقات الخارجية في "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" بالقامشلي، لتسلم مجموعة من الأطفال الروس الأيتام كانوا في مخيم روج.

 

وقالت رئيسة الوفد الروسي لاريسا نيقولايفا مساعدة مفوضة حقوق الطفل لدى الرئاسة الروسية عقب الاجتماع مع المسؤولين الأكراد: "نشكر الإدارة الذاتية وكل المساهمين في تسهيل عملية تسليم الأطفال ونحن مستمرون بالعمل مع هذه الإدارة حتى تسلم آخر طفل روسي في المنطقة".

 

وعبرت نائبة الرئاسة المشتركة للإدارة عبير أيليا عن شكرها لروسيا على تسلمها 20 طفلا وطفلة وتحملها مسؤوليتها الإنسانية تجاه هؤلاء الأطفال، مشيرة إلى أنه "تم تسليم 205 أطفال حتى اليوم على عدة دفعات لمكتب مفوضة حقوق الطفل الروسية".

 

يذكر أنه "تم توقيع وثيقة التسليم من قبل الطرفين، والتي تؤكد أن الأطفال بحالة صحية وجسدية جيدة، ولم يتعرضوا لأي نوع من الضغط المعنوي أو البدني أثناء تواجدهم في مناطق الإدارة الذاتية".

 

وعلي صعيد آخر ، أعلن مركز إدارة الدفاع الوطني الروسي، التابع لوزارة الدفاع الروسية، رصد دخول سفينة تابعة للقوات البحرية الإيطالية إلى البحر الأسود.


وأشار بيان للمركز الروسي، حسبما أفادت وسائل  إعلام روسية ،  إلى أن سفينة تابعة للقوات البحرية الإيطالية من نوع "فيرجينيو فازان URO" قامت صباح اليوم بدخول مياه البحر الأسود.


وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت  في وقت سابق  أن قواتها أطلقت طلقات تحذيرية على مسار المدمرة البريطانية "ديفيندر"، وهددت لاحقا بقصف السفن البحرية البريطانية في البحر الأسود إذا وقع المزيد من الأعمال الاستفزازية قبالة شبه جزيرة القرم الروسية.


وذكرت الوزارة الروسية أنها أسقطت قنابل على مسار المدمرة البريطانية أثناء مرورها بالقرب من شبه جزيرة القرم، معتبرة أن هذا الحادث توغلا في المياه الروسية واستفزازا موجها ضدها.

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