ضبط شخص متهم بهتك عرض طفلة بأوسيم

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل اتهام شخص بهتك عرض طفلة في منطقة أوسيم بالجيزة، بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي ترصد الواقعة.

بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من تحديد طرفى مقطع الفيديو المجني عليها (طالبة، مقيمة بدائرة بمركز شرطة أوسيم)، والمتهم (يعمل بإحدى شركات تجارة الهواتف المحمولة، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة المركز).

باستدعاء المجني عليها قررت بأن والدتها، تعمل طرف المتهم بالشركة المشار إليها، وأنه استغل ترددها صحبة والدتها ، وقام بهتك عرضها داخل مكتبه، وخشيتها الإبلاغ حرصاً على والدتها.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة داخل مقر الشركة عمله.

وأضاف بأنه قام باستدراج المجنى عليها حال حضورها رفقة والدتها للعمل بالشركة، وباستكمال الفحص أمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو (شريك سابق للمتهم) تم ضبطه، بسؤاله أقر بقيامه بذلك.