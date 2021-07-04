البرازيل تسجل 54556 إصابة و1635 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 54556 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1635 وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البرازيل إلى 18 مليونًا و742025 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 523587 وفاة.

و تحتل البرازيل المرتبة الثالثة عالميًا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة و و الهند، و الأولى على مستوى قارة أمريكا اللاتينية.

و في سياق متصل، أظهر إحصاء لـ"رويترز"، أن أكثر من 183.03 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و119337.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، و إسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

و تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

و تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.