الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المكسيك: 6228 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في المكسيك
كورونا في المكسيك

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 155 وفاة و6228 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 233580، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات سجل مليونين و537457.

 

وقالت الحكومة إنه "من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى بشكل كبير".

 

وذكرت بيانات منفصلة نشرت في الآونة الأخيرة أن العدد الفعلي للوفيات قد يكون أعلى 60 بالمئة على الأقل من الرقم المؤكد.

 

وفي سياق متصل، أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 183.03 ‬مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و119337.
 

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة


الولايات المتحدة 604655 33836091
الهند 400312 30458251
البرازيل 520095 18622304
فرنسا 111135 5780648
روسيا 296091 5561360
تركيا 49774 5430940
المملكة المتحدة 128189 4855169
الأرجنتين 94772 4491551
إيطاليا 127615 4261582
كولومبيا 107137 4269297

- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
25 - العراق 17256 1359836
35 ‬‬‬‬- الأردن 9756 751937
41 - الإمارات 1825 636245
‭42‬ - لبنان 7854 545016
43‭ ‬- المغرب 9307 532994
44 - السعودية 7848 490464

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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