الأحد 04 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

وفد ثقافى روسى ومثقفون مصريون يؤكدون على قوة العلاقات بين البلدين

مصر وروسيا
مصر وروسيا

شهد وفد روسي ثقافي برئاسة رئيس اتحاد كتاب داغستان محمد أحمدوف ورئيس جريدة داغستان الأدبية مراد أحمدوف وعدد كبير من المثقفين المصريين أمسية أدبية بالمركز الروسي للعلوم والثقافة بالإسكندرية.


وأكد المشاركون على عمق وقوة العلاقات التي تربط بين مصر وروسيا.. لافتين إلى الدور الذي تلعبه الثقافة والآداب في ترسيخ التقارب بين الشعوب.


ونوه مدير المركز مارات جاتين إلى تعدد نقاط التلاقي والتقارب بين ثقافة الدولتين.


وتضمنت الأمسية - التي أقيمت لمناقشة أعمال الشاعر رسول حمزاتوف، والذي كان يتحدث اللغة العربية جيدا وله العديد من الأعمال الرائعة والمميزة - قراءات لعدة أعمال أدبية وإبداعية قدمها كل من الجانبين المصري والروسي.


 وفي سياق متصل، أشار المشاركون إلى دور المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم دورها في تعزيز العلاقات بين الجانبين، مشيرين إلى التاريخ المشترك الذي يجمع بين الدولتين على مر عصور عديدة.

 

وعلى صعيد آخر، وقعت مصر وروسيا محضر اجتماع الدورة الثالثة عشر للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، حيث تم الاتفاق على تنمية وتعزيز أواصر التعاون المشترك في مختلف القطاعات الانتاجية و الخدمية و على رأسها مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والصناعة.

 

• التعاون الدولي

- ترحيب وزارة التعاون الدولي المصرية بتعزيز التعاون التنموي مع الجانب الروسي وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

• التعاون الاستثماري

- الاتفاق على تبادل المعلومات حول فرص الاستثمار في مصر  و روسيا الاتحادية و المؤسسات العاملة في مجال ترويج الاستثمار.

- ترحيب الجانب المصري بتواجد المزيد من الاستثمارات الروسية في مصر وبصفة خاصة في مجالات البترول و الغاز و السكك الحديدية و البنية التحتية و الطاقة و التعدين ومواد البناء والصناعات الكيماوية.

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