الأحد 04 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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عالم

الدبيبة يدعو جميع الأطراف الليبية إلى تغليب المصلحة العامة لإجراء الانتخابات فى موعدها

عبد الحميد الدبيبة
عبد الحميد الدبيبة

دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة كافة الأطراف الوطنية الليبية إلى تغليب المصلحة العامة، والتوافق حول صيغة لإجراء الانتخابات المقررة في الـ24 من ديسمبر 2021، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تخصيص مبلغ 50 مليون دينار للمفوضية الليبية العليا للانتخابات.


ونقل موقع "بوابة إفريقيا" الإخبارية الليبية عن الدبيبة قوله:  "نحث كافة الأطراف الوطنية والبعثة الأممية للاضطلاع بمسؤولياتها وتغليب المصلحة العامة والتوافق حول صيغة كفيلة بإجراء الانتخابات في موعدها وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في الانتخاب".


وأضاف الموقع الليبي أن تعليق رئيس حكومة الوحدة الليبية يأتي عقب فشل جلسات الحوار في جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة، في التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، إذ أعلن منسق بعثة الأمم المتحدة في ليبيا يوم الجمعة، إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق للتمهيد لإجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وذلك بعد انتهاء بعد محادثات جنيف.


كما دعا الدبيبة إلى ضرورة دعم المشاريع النفطية والإنفاق على صيانة الحقول، والوصول إلى مستوى إنتاج نفطي أربعة ملايين برميل يوميا.


من ناحية أخرى اعتبر الدبيبة خلال لقاء تلفزيوني، أن العدو الأول لليبيين هو من "يتحدث عن الحرب والقتال في وقت تحتاج فيه ليبيا للتنمية والاستثمار والبناء وان هناك دولا طامعة في خيرات ليبيا، ولا بد أن يتفق الليبيون للتقدم بليبيا".


وأوضح الدبيبة أنه تم تخصيص 48% من باب التنمية لقطاع النفط، داعيا إلى ضرورة الاتجاه إلى الطاقات البديلة، وانه لن يكون هناك مستقبل للنفط بعد 15 عاما.


يشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الجديد، برئاسة محمد المنفي، كانا قد تسلما السلطة في ليبيا بشكل رسمي في 16 من مارس الماضي، لإدارة شؤون الدولة الليبية والتمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في نهاية العام الحالي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي.

 

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