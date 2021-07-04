الأحد 04 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى: لا يجوز استمرار التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

 أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لم تهدد أحدا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على مر التاريخ، بالرغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في المناورة العسكرية، التي جرت اليوم على هامش افتتاح قاعدة (3 يوليو) البحرية.


جاء ذلك خلال كلمة للرئيس في مأدبة الغداء التي أقامها لضيوف مصر الكرام عقب الانتهاء من مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.


وتناول الرئيس السيسي - في كلمته - مستجدات سد النهضة، حيث أكد أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، لكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين.


وأضاف أن ذلك النهج هو الذي أصرت عليه الدولة المصرية مع الجانب الإثيوبي، خلال السنوات العشر الماضية، الذي تمثل في الوصول إلى اتفاق دولى قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية؛ وهو أمر يحتاج إلى الدعم من جانب الأصدقاء والأشقاء، مشددا على أنه لا يجوز التفاوض إلى ما لا نهاية .


واختتم الرئيس السيسي كلمته بتوجيه الشكر للدول الصديقة، والدول التي تبذل جهودا للوساطة في قضية سد النهضة، وذلك لما تمثله تلك القضية من أهمية للشعب المصري.

 

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي. 

 

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

 

وفي يوليو 2017، افتتحت مصر قاعدة "محمد نجيب" الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، في مدينة الحمام بمرسى مطروح، إلى جانب قاعدة "سيدي براني" التي تبعد 100 كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا. وفي يناير 2020، افتتح السيسي قاعدة "برنيس" العسكرية البحرية الأكبر في البحر الأحمر.

 

وتشمل مهام القوات البحرية المصرية أكثر من ألفى كيلومتر على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، إضافة إلى تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.

 

كما تمثل قاعدة 3 يوليو، الحد الغربي للقواعد البحرية المصرية، وهي الأقرب لحدودها الغربية وما تمثله من عمق استراتيجي وتهديدات محتملة، حسبما يقول راغب الذي يضيف أن القاعدة ستؤمن الاكتشافات البترولية المحتملة شمال غرب المياه الاقتصادية المصرية، كما يأتي افتتاح القاعدة في ضوء اتفاقيات مبرمة حديثًا بشأن شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

العسكري قانون تنمية مخاطر اليوم سد النهضه السيسي عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «الأخيرة».. الإخوان رفضوا أن يظلوا جزءًا من الجماعة المصرية بغباء لا يحسدون عليه

الأكثر قراءة

شكرى: قدمنا مجلد كامل لمجلس الأمن بشأن سد النهضة.. ولن نهدر أى نقطة من مياه النيل

«ناصر بن حمد آل خليفة» يشارك فى افتتاح قاعدة «3 يوليو» البحرية

آخر كلام.. «كاف» يحسم موقف الجماهير فى مباراة الأهلي وكايزر تشيفز

عامل يؤدى جميع الامتحانات بدلًا من طالب بالدقهلية.. والمراقب يضبطه

مجلس الأمن يحدد موعد مناقشة أزمة سد النهضة

مسئولون إسرائيليون: إيران خلف الهجوم على سفينة تجارية بالمحيط الهندى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

بناء مصر الحديثة بين السلفية الساكنة والديناميكية المتغيرة

مؤمن المحمدي

تحت ظلال السرسجية

محمد عبدالعزيز

إلى المنظرين على السوشيال ميديا: ليسوا سواء

د.كريمة الحفناوى

دور الفن والإعلام فى بناء الوعى المجتمعى

عبدالوهاب داود

فستان حبيبة

ماجد حبته

سادة البحار.. عسكريًا ومدنيًا

محمد نجم

الثلاثون من يونيو وقصة صعود الاقتصاد المصرى

صفاء النجار

البنت التى سرقت طول أخيها

صور

انتشال جثتى شابين انقلبت بهما سيارة فى ترعة الناصر بالنوبارية (صور)

لليوم الثالث على التوالي.. جناح «هيئة الكتاب» يجذب رواد معرض القاهرة (صور)

زوار معرض الكتاب يلتقطون صورا تذكارية في «جناح الطفل» (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حقيقة استهداف سفينة إسرائيلية فى المحيط الهادى

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال جنوب نابلس

استهداف سفينة شحن إسرائيلية في المحيط الهندي