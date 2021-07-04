الرئيس السيسى: لا يجوز استمرار التفاوض حول سد النهضة إلى ما لا نهاية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لم تهدد أحدا سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على مر التاريخ، بالرغم ما تملكه من قوة عسكرية ظهر منها جزء بسيط في المناورة العسكرية، التي جرت اليوم على هامش افتتاح قاعدة (3 يوليو) البحرية.



جاء ذلك خلال كلمة للرئيس في مأدبة الغداء التي أقامها لضيوف مصر الكرام عقب الانتهاء من مراسم افتتاح قاعدة 3 يوليو البحرية بمنطقة جرجوب على الساحل الشمالي الغربي لمصر.



وتناول الرئيس السيسي - في كلمته - مستجدات سد النهضة، حيث أكد أن الدولة المصرية تقدر وتتفهم متطلبات التنمية الإثيوبية، لكن مع ضرورة ألا تكون تلك التنمية على حساب الآخرين.



وأضاف أن ذلك النهج هو الذي أصرت عليه الدولة المصرية مع الجانب الإثيوبي، خلال السنوات العشر الماضية، الذي تمثل في الوصول إلى اتفاق دولى قانوني ملزم طبقا للأعراف والثوابت الدولية؛ وهو أمر يحتاج إلى الدعم من جانب الأصدقاء والأشقاء، مشددا على أنه لا يجوز التفاوض إلى ما لا نهاية .



واختتم الرئيس السيسي كلمته بتوجيه الشكر للدول الصديقة، والدول التي تبذل جهودا للوساطة في قضية سد النهضة، وذلك لما تمثله تلك القضية من أهمية للشعب المصري.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وفي يوليو 2017، افتتحت مصر قاعدة "محمد نجيب" الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، في مدينة الحمام بمرسى مطروح، إلى جانب قاعدة "سيدي براني" التي تبعد 100 كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا. وفي يناير 2020، افتتح السيسي قاعدة "برنيس" العسكرية البحرية الأكبر في البحر الأحمر.

وتشمل مهام القوات البحرية المصرية أكثر من ألفى كيلومتر على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، إضافة إلى تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو، الحد الغربي للقواعد البحرية المصرية، وهي الأقرب لحدودها الغربية وما تمثله من عمق استراتيجي وتهديدات محتملة، حسبما يقول راغب الذي يضيف أن القاعدة ستؤمن الاكتشافات البترولية المحتملة شمال غرب المياه الاقتصادية المصرية، كما يأتي افتتاح القاعدة في ضوء اتفاقيات مبرمة حديثًا بشأن شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.