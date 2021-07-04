«السلع التموينية» تعلن عن مناقصة عالمية جديدة للقمح المستورد

أعلنت الهئية العامة للسلع التمونيية عن مناقصة قمح شحن من 1 إلى 15 سبتمبر ٢٠٢١، حيث أن جلسة فض المظاريف يوم الإثنين 5 يوليو، على أن تكون العروض سارية لمدة 24 ساعة من تاريخ تقديمها، والسداد بتسهيلات لمدة 180 يومًا.

وأوضحت الهيئة عن أنواع الأقماح التي ترغب الهيئة في شراءها، وهي القمح الأمريكى الشتوي الأبيض الناعم ، والقمح الأمريكى الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندي الناعم قمح فرنسي قابل للطحن، قمح استرالى قياسي ناعم، ، قمح المـاني قابل للطحن ، قمح أرجنتيني صالح للخبز، قمح روسي قابل للطحن ، قمح أوكراني قابل للطحن ، قمح روماني قابل للطحن ، قمح بولندى قابل للطحن او قمح من المنشأ البلغاري, قمح صربى قابل للطحن ، قمح مجري قابل للطحن ،قمح باراجوانى قابل للطحن {قمح كازاخستاني قابل للطحن أو قمح روسي قابل للطحن رغبة البائع طبقاً لمواصفات الهيئة للقمح الكازاخستاني.

واعتبارًا من نهاية عمل الأربعاء الماضي ، انتهي موسم استلام القمح من المزارعين، حيث أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بغلق جميع المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح.

واستثنى القرار الصادر من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بعض الصوامع والشون بـ8 محافظات وهي:

محافظة الشرقية: صومعتا (الحسينية ـ ههيا)، وشون (حوض الطرفة ـ سنتريس ـ الغابة ـ كفر أبراش)، وبالنسبة لمحافظة البحيرة فقد تم استثناء شونتي (مليحة ـ نظير)، وفي الدقهلية فقد تم استثناء صومعة (بهرند).

وفي محافظات الوجه القبلي : تم استثناء صومعة (سفنكس) بالجيزة، وصومعة (قصر الباسل ـ الصوامع المعدنية) بالفيوم، وفي بني سويف تم استثناء شونة (بني سليمان) وشونة (مطحن الواسطي).

وفي المنيا تم استثناء صومعة (البهنسا) وشونة (مغاغة المركزية ـ مركز تجميع مطحن ملوي)، وفي أسيوط صومعة (عرب العوامر ـ صومعة أسيوط المعدنية).

ونص القرار في مادته الثانية، بسحب واستخدام الأقماح المحلية موسم 2021 للطحن من المواقع التخزينية المحددة من لجنة برامج القمح التمويني، وطبقًا لنسب الخلط المقررة وتحت إشراف اللجان المُشكلة طبقًا للضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية موسم 2021.

ووجه القرار الصادر من المصيلحي بتاريخ 26/6/2021 بأن تكون أولوية سحب الأقماح المحلية موسم 2021 من مواقع استلام الأقماح التابعة للجهات المسوقة مع تحرير محضر غلق طبقًا للبرنامج التنفيذي لصرف القمح المحلي موسم 2021 المُعد بمعرفة لجنة برامج القمح التمويني، وذلك على النحو التالي: (مراكز تجميع الأقماح المحلية موسم 2021، الهناجر، الشون والبناكر).

وشمل القرار الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية قيام مديريات التموين بالمحافظات بتشديد الرقابة والمتابعة اليومية لتوريد كميات الأقماح المحلية موسم 2021 الموردة بالمواقع التخزينية الواردة بالمادة الأولى، وهي غلق كافة المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية اعتباراً من نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 30 يونيو 2021.

وأكد وزير التموين، أن المواقع المستقبلة للأقماح المحلية موسم 2021 قد تسلمت من الموردين 3,5 مليون طن قمح هذا العام، بالإضافة إلى (165) ألف طن تم تسليمهم لمصانع المكرونة ويكون بذلك إجمالي ما تم تسويقه هذا العام 3.665 مليون طن (ثلاثة مليون وستمائة وخمسة وستين ألف طن) وسط إجراءات احترازية كبيرة كان وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه بها لضمان استلام أقماح جيدة وبمواصفات تسمح في إنتاج رغيف خبز جيد للمواطن باعتباره هو الهدف والمستهدف أيضًا.

وفي وقت سابق، أعلن مركز Rusagrotrans JSC، أن روسيا ستصدر حوالي 2.5 مليون طن من القمح قبل انتهاء يونيو، بانخفاض طفيف عن أعلى مستوى قياسي لهذا الشهر تم تحقيقه في عام 2018 والبالغ 2.69 مليون طن.

وصدرت روسيا الرقم القياسي للقمح في يونيو 2018 بعد المحصول القياسي المرتفع في عام 2017 الذي بلغ 86 مليون طن، تقريباً وهو نفس الإنتاج في عام 2020 والذي بلغ نحو 85.9 مليون طن.

وفي يونيو، صدرت روسيا 280 ألف طن من القمح إلى مصر، و 260 ألف طن إلى إيران و240 ألف طن إلى سوريا.

ووخلال الموسم التسويقي الحالي 2020/21، ستبلغ صادرات روسيا نحو 39.4 مليون طن من القمح، وأضاف في الموسم القادم 2021/22، سينخفض الإنتاج بشكل طفيف ليصل إلى 84.5 مليون طن وسيصل التصدير إلى 41.5 مليون طن ، وفقاً لتوقعات مركز Rusagrotrans JSC .

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد تعاقدت من خلال مناقصة عالمية على شراء 180 ألف طن قمح روماني.

وذكرت الهيئة - في بيان سابق - أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن فترة الشحن من 25 أغسطس إلى 5 سبتمبر المقبلين.