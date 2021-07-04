اللواء سمير فرج: الرئيس السيسى حقق طفرة كبيرة فى دعم القوات البحرية

قال المفكر الاستراتيجي اللواء سمير فرج، إن: "الرئيس السيسي حقق طفرة كبيرة في دعم القوات البحرية، والقوات البحرية المصرية هي سابع قوة بحرية على مستوى العالم".



وأضاف فرج - في اتصال هاتفي مع برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة "صدى البلد" - أن: "قاعدة "3 يوليو" البحرية تم تنفيذها طبقا للكود العالمي، وتعد إنجازا رائعا وكانت بمثابة حلم تحقق؛ وتلك القاعدة تغطي جزءا كبيرا من الاتجاه الاستراتيجي الغربي".



وأشار إلى أن تواجد قاعدة "3 يوليو" في هذه المنطقة على ساحل البحر المتوسط تستهدف تأمين المناطق الاقتصادية المتواجدة في البحر المتوسط وعلى رأسها حقل ظهر.

وفي سياق متصل، أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن قاعدة 3 يوليو هي أحدث القواعد العسكرية المصرية على البحر المتوسط، وتختص بتأمين البلاد في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والغربي، وصون مقدراتها الاقتصادية، وتأمين خطوط النقل البحرية والمحافظة على الأمن البحري باستخدام المجموعات القتالية من الوحدات السطحية والغواصات والمجهود الجوي.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو إضافة جديدة لمنظومة القواعد البحرية المصرية، وذلك ضمن خطة التطوير الشاملة للقوات البحرية، بحيث تكون نقاط ارتكاز ومراكز انطلاق للدعم اللوجستي للقوات المصرية في البحرين الأحمر والمتوسط؛ لمجابهة أي تحديات ومخاطر قد تتواجد بالمنطقة، وكذلك مكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية.

وفي يوليو 2017، افتتحت مصر قاعدة "محمد نجيب" الأكبر في إفريقيا والشرق الأوسط، في مدينة الحمام بمرسى مطروح، إلى جانب قاعدة "سيدي براني" التي تبعد 100 كيلومتر من حدود مصر مع ليبيا. وفي يناير 2020، افتتح السيسي قاعدة "برنيس" العسكرية البحرية الأكبر في البحر الأحمر.

وتشمل مهام القوات البحرية المصرية أكثر من ألفى كيلومتر على شواطئ البحرين الأبيض والأحمر، إضافة إلى تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس.

كما تمثل قاعدة 3 يوليو، الحد الغربي للقواعد البحرية المصرية، وهي الأقرب لحدودها الغربية وما تمثله من عمق استراتيجي وتهديدات محتملة، حسبما يقول راغب الذي يضيف أن القاعدة ستؤمن الاكتشافات البترولية المحتملة شمال غرب المياه الاقتصادية المصرية، كما يأتي افتتاح القاعدة في ضوء اتفاقيات مبرمة حديثًا بشأن شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.